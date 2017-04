Vermischtes Mitterteich

26.04.2017

6

0 26.04.2017

Ein kleines, aber feines Jubiläum feierte die Seniorengruppe der Wanderfreunde. Vor genau fünf Jahren wurde sie ins Leben gerufen. Im Gasthaus Staufer in Königshütte fand das 40. Seniorentreffen statt.

(jr) Zwar steht nicht mehr das Wandern im Mittelpunkt, sondern mehr das gemütliche Beisammensein. Die Senioren treffen sich dennoch regelmäßig, schauen verschiedene Einrichtungen und Firmen an. Die Gruppe umfasst derzeit 25 Personen. Bernhard Thoma war maßgeblich an der Gründung der Seniorengruppe beteiligt und jahrzehntelang Vorsitzender der Wanderfreunde. Er gab einen umfassenden Rückblick auf die Treffen, die am 12. April 2012 im Museumscafé Premiere hatten. 17 Interessenten waren damals dabei. In der Folge gab es regelmäßige Treffen nicht nur in Mitterteich, sondern auch in Konnersreuth, in Waldsassen, Marktredwitz, Pfaben und den umliegenden Dörfern.Besichtigt wurden unter anderem die Bäckerei Rosner in Waldsassen, die Stiftland-Werkstätten St. Benedikt, der Destillerie-Betrieb Rauch in Marktredwitz, die Firma Kondrauer und der Metallfachbetrieb Forster in Mitterteich. Weitere Besuche galten dem Kreislehrgarten, dem Schreinereimuseum, dem Betreuten Wohnen am Dennerleinplatz und den Zoiglstuben der Stadt. Als nächsten Höhepunkt kündigte Thoma die Teilnahme am Zoigl-Wandertag am 7. Mai an. Das erste von fünf geplanten Jahrestreffen ist am 18. Mai im Café am Anger. Die Glückwünsche des Seniorenbeirats überbrachte Vorsitzende Anja Dubrowski. "Respekt, was ihr so leistet. Ihr bereichert das Angebot für die Senioren." Die Arbeit mit der älteren Generation bereite ihr viel Freude, bekannte sie. Diese Aufgabe 2008 übernommen zu haben, habe sie nie bereut. Allerdings verändere sich die Arbeit, denn es gebe immer mehr fitte und aktive Senioren: "Da sind attraktive Angebote gefragt."Eine Hauptaufgabe des Beirats sei es, Termine zwischen den einzelnen Gruppen zu koordinieren. "So ein großes Angebot wie in Mitterteich gibt es fast nirgends. Darauf dürfen wir schon ein bisschen stolz sein", sagte Anja Dubrowski und lud zum Wiener Nachmittag am 9. Mai mit der Gruppe "Zeitlos" ins Café des Mehrgenerationenhauses ein.