03.05.2017

Es war der Höhepunkt der gut besuchten Jahreshauptversammlung: Die Mitterteicher Feuerwehr ernannte Simon Neumüller zum Ehrenmitglied. Als ihm die Urkunde überreicht wurde, gab es stehende Ovationen.

Vorsitzender Christian Grillmeier würdigte das Feuerwehr-Lebenswerk von Simon Neumüller. Seit Jahrzehnten bringt sich dieser mit Engagement in die Wehr ein - auch noch, seitdem er altersbedingt aus der aktiven Truppe ausgeschieden ist. Bei nahezu jedem Ernstfalleinsatz im Feuerwehrhaus sei er vor Ort und teile, wenn notwendig, die Kameraden auf die Fahrzeuge auf und behalte den Überblick. "Während des Einsatzes klärt er zudem ab, ob noch weiteres Personal zum Nachrücken nötig ist", berichtete Grillmeier. Bei längeren Einsätzen besorge Neumüller die Brotzeit für die Aktiven oder kümmere sich um andere Angelegenheiten. Bei der Gerätehaus-Erweiterung sei er ständig auf der Baustelle präsent gewesen und habe sich häufig um den Wareneingang gekümmert. "Er war jedem als ,die Bauaufsicht' bekannt", so Grillmeier. Im Feuerwehrhaus sei Simon Neumüller auch als Hausmeister tätig und sehe stets nach dem Rechten. Seit Jahren dürfe die Wehr zudem einen Stodl des Geehrten zur Gerätelagerung nutzen."Er leistet für die Kameradschaft, für Jung und Alt, einen nicht zu bezahlenden Dienst und hat für jeden ein offenes Ohr", betonte Grillmeier. In seiner ruhigen und besonnenen Art habe Neumüller schon manche Zwistigkeiten im Keim ersticken können. Simon Neumüller, der in früheren Jahren als Vertrauensmann auch dem Vorstand angehörte, war völlig überrascht und bedankte sich sichtlich gerührt für die Ehrung.