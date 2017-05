So viele Aktive wie nie zuvor

Vermischtes Mitterteich

10.05.2017

3

0 10.05.2017

Zu 167 Ernstfall-Einsätzen - 81 technische Hilfeleistungen und 19 Bränden - wurde die Feuerwehr vergangenes Jahr gerufen. Kommandant Franz Bauernfeind rechnete bei der Jahreshauptversammlung vor: Seine Leute waren 2667 Stunden schwer gefordert.

Treue Feuerwehrler

Neue Vertrauensleute

(kro) Dabei waren 1541 Aktive eingesetzt worden. In seinem Rechenschaftsbericht verwies Vorsitzender Christian Grillmeier darauf, dass die Feuerwehr Mitterteich aktuell 264 Mitglieder habe, darunter seien 17 Neuaufnahmen. Detailliert ging er auf die gesellschaftlichen Ereignisse im vergangenen Jahr ein. Er erinnerte an zahlreiche Festbesuche benachbarter Wehren und vor allem an das eigene Sommerfest, das bei hervorragendem Wetter wieder sehr gut angenommen worden sei. Weiter verwies Grillmeier darauf, dass die Mitterteicher Wehr mit dem Europapreis der Europa-Union ausgezeichnet worden sei, wegen der langjährigen Zusammenarbeit und Freundschaft mit einer Feuerwehr aus Polen.Wie immer ausführlich waren die Anmerkungen von Kommandant Franz Bauernfeind, der viele der Ernstfall-Einsätze mit Bildern dokumentiert hatte. Felix Dubrowski ist von Bauernfeind zum Feuerwehrmann, Hans Fick jun., Fabian Süß und Daniel Kircher sind zum Oberfeuerwehrmann sowie Sebastian Meyer zum Hauptfeuerwehrmann befördert worden.Löschmeister ist jetzt Dr. Achim Nemsow, Hauptlöschmeister Klaus Quast und Peter Kraus. Johannes Grillmeier und Dominik Pokorny zeichnete der Kommandant für 10 Jahre aktiven Dienst, Matthias Wagner für 20 und Günther Sommer, Michael Zintl, Hubert Roch und Wolfgang Wedlich für 30 Jahre aktiven Dienst aus. Für die meisten Unterrichts- und Übungsbesuche erhielten Rainer Hutterer und Dr. Klaus Helm jeweils ein kleines Geschenk.Jugendwart Johannes Schmid berichtete von 30 sehr engagierten Jugendlichen, darunter auch 7 hochmotivierten Mädchen. Nachwuchsprobleme habe man bei der Mitterteicher Wehr nicht. Es sei eine Herausforderung, den Jugendlichen das feuerwehrtechnische Grundwissen zu vermitteln. Dies mache aber auch viel Spaß. Neben 7 Unterrichten fanden auch 20 praktische Übungen statt, etwa eine große Einsatzübung mit der Jugend aus Weiden und eine 24-Stunden-Schicht mit der Feuerwehr aus Wiesau.Ein Höhepunkt war das Zeltlager im polnischen Ledziny. Ein Ereignis sei auch die erste gemeinsame Übung mit den Mädchen am 27. September gewesen: "Die ,Ladys' bestanden mit Bravour." Einen Einblick in die Finanzen der Wehr gewährte Kassierer Klaus Quast. Bürgermeister Roland zeigte sich beeindruckt, vor allem vom aktuell höchsten Stand an Aktiven und Jugendlichen vermelden könne. Die Mitterteicher Feuerwehr sei ein Aushängeschild der Stadt. "Darauf könnt ihr zurecht stolz sein." Die vielen Einsatz- und Übungsstunden sprächen für sich. Lob fand er auch für die Kameradschaft. Die technischen Neuerungen stellten die Kommune vor Herausforderungen. Für 2018 sei die Neuanschaffung eines "Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs" (HLF) eingeplant. Wichtig sei, dass die Feuerwehr bestmöglich ausgerüstet sei.Die Grüße des Kreisfeuerwehrverbandes überbrachte Kreisbrandmeister Albert Fröhlich, der die gute Zusammenarbeit betonte und für die Arbeit dankte. Besonderes Lob zollte er der engagierten Nachwuchsarbeit. Im weiteren Verlauf der Versammlung wurden Stefan Grabis, Christoph Härtl und Andreas Kraus zu Vertrauensleuten gewählt.

(kro) Kommandant Franz Bauernfeind ging in seinem Rückblick bei der Feuerwehrversammlung auf die verschiedenen Übungen und Unterrichte ein, die von den Aktiven zu absolvieren waren. Zudem nahmen viele Aktive wieder an diversen Fortbildungslehrgängen und Schulungen teil. 108 aktive Helfer hat die Wehr aktuell in ihren Reihen. Bauernfeind verwies darauf, dass die Wehr akutell ein "Luxusproblem" habe, denn die Garderobenplätze seien zu wenig. Er appellierte an diejenigen Aktiven, die ihr erforderliches Soll an Übungs- und Unterrichtsbesuch nicht erfüllt haben, ihre Garderoben zurückzugeben. Zusätzlich müssten wohl aber auch neue Garderoben angeschafft werden. (kro)