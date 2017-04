Vermischtes Mitterteich

27.04.2017

9

Für den Erwerb und Besitz von Sportwaffen fordert das Waffengesetz den Nachweis einer entsprechenden Sachkunde. Dazu nahmen an zwei Wochenenden angehende Sportschützen an einem Lehrgang im Schützenhaus Mitterteich teil. In 24 Unterrichtsstunden galt es, rechtliche Vorschriften, die Anforderungen bei Notwehr, Nothilfe und Notstand sowie technische und sicherheitsrelevante Grundlagen zu erlernen.

Auf mehreren Schießanlagen im Stiftlandgau wurde die Theorie in die Praxis umgesetzt. Jeder Teilnehmer erhielt an verschiedenen Lang- und Kurzwaffen eine gründliche Einweisung durch Lehrgangsleiter Bruno Salomon. Nach der anspruchsvollen schriftlichen und theoretischen Prüfung bekamen alle Teilnehmer das "Zeugnis über die Waffensachkunde nach §7 WaffG" des Bayerischen Sportschützenbundes überreicht. Salomon dankte als Vorsitzender des Prüfungsausschusses den Teilnehmern für ihre Lernbereitschaft und ihren Fleiß. Gauschützenmeister und Prüfungsausschussmitglied Manfred Zölch hob die Wichtigkeit eines umsichtigen Umgangs mit Sportwaffen hervor.