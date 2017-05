Vermischtes Mitterteich

05.05.2017

2

0 05.05.2017

Gute Nachrichten für Kinder und Familien: Eine Vielzahl an Verbesserungen ist in den kommenden Wochen und Monaten auf den Spielplätzen im Mitterteicher Stadtgebiet vorgesehen. Zudem sollen Spezialisten die Sicherheit aller Anlagen im Gemeindebereich prüfen.

Vereinbarung mit Anliegern

Dank an alle Beteiligten

Hintergrund ist die Spielplatz-Bewertungsaktion des Jugendrates vor rund einem Jahr. Nach der Ausarbeitung einer Prioritätenliste durch dieses Gremium hatte Joachim Sommer vom Team des städtischen Bauhofs alle bewerteten Anlagen in Augenschein genommen, um die Anregungen auf ihre Machbarkeit zu überprüfen. Anni Lang vom Bauamt legte kürzlich im Bauausschuss einen ausführlichen Bericht vor. Anwesend waren dabei auch Jugendrat-Sprecher Rainer Schnurrer und drei weitere Mitglieder.Wie aus der Stellungnahme des Bauamtes hervorgeht, sind neben zahlreichen Reparaturarbeiten auch diverse Geräte-Neuanschaffungen geplant. Zur Kritik an zum Teil fehlender Bepflanzung merkte Anni Lang an, dass Bäume auf mehreren Spielplätzen durch Vandalen zerstört worden seien. Das Fehlen von Sandkästen begründete Lang damit, dass diese stets als "Katzenklo" negativ aufgefallen seien. Bürgermeister Roland Grillmeier ergänzte: "Sandkästen auf öffentlichen Spielplätzen sind aus hygienischen Gründen kaum mehr haltbar." Jugendbeauftragter Reiner Summer (CSU) wies darauf hin, dass sich Nachbarschaftsgruppen schon bereit erklärt hätten, Sandkästen jeweils ab- und aufzudecken. Dazu bräuchte es lediglich mobile Abdeckungen. "Ich finde das super!", so Summer über die Bereitschaft der Leute, selbst mit anzupacken. Sonja Gleißner (Freie Wähler) pflichtete dem bei: "Wir sollten ihnen eine Chance geben." Sie wusste auch von einer Frau, die sogar Unterschriften sammeln wolle, um die breite Unterstützung für eine Spielplatz-Betreuung aufzuzeigen.Bernhard Thoma (Freie Wähler) sprach sich ebenfalls dafür aus, es mit Abdeckungen zu versuchen. Dazu würde bei jedem Sandkasten ein Holzrahmen mit Deckel völlig ausreichen. Josef Schwägerl (CSU) warf ein, dass Katzen ja auch tagsüber ihr Geschäft verrichten. Somit würde es nicht viel helfen, die Sandkästen nur nachts abzudecken. "Aus der Haftung kommen wir nicht raus", gab Roland Grillmeier mit Blick auf die Infektionsgefahr durch Katzenkot zu bedenken. Dennoch war er damit einverstanden, das Gespräch mit Anliegern über ein Pilotprojekt zu suchen. Wichtig sei die Unterzeichnung einer entsprechenden Vereinbarung.Fehlender Sonnenschutz war ebenfalls bei der Bewertungsaktion bemängelt worden, unter anderem im Fit- und Fun-Park. Laut Anni Lang müsste dort eine feste Überdachung geschaffen werden, um dieses Problem zu lösen. "Da müsste richtig viel Geld in die Hand genommen werden, für Sonnensegel inklusive Wind- und Sonnenmesser." Hinzu kämen Folgekosten durch Vandalismus. Bürgermeister Grillmeier sah keine Veranlassung für eine solche Investition. "Im Laufe der Zeit wird es vermehrt Schatten durch die größer werdenden Bäume geben."Eine Absage erteilte das Bauamt auch dem Wunsch, die Tore im Fit- und Fun-Park im Winter abzubauen. Diesen seien fest im Boden verankert, wie es hieß. Zum kritisierten Zustand der Fun Arena teilte Anni Lang mit, dass eine Renovierung spätestens zu Beginn der Freibad-Saison abgeschlossen sein werde.Anni Lang schlug vor, trotz der Bewertungsaktion und den Maßnahmen der Stadt ein spezialisiertes Büro damit zu beauftragen, alle Plätze und Geräte überprüfen zu lassen. "Wir sollten das aus haftungsrechtlichen Gründen in Auftrag geben", so Lang. Die Kosten würden rund 1500 Euro betragen. "Das müsste die Stadt doch auch selbst machen können", erwiderte Josef Schwägerl. Johannes Schaumberger (CSU) ergänzte, dass ein Bauhof-Mitarbeiter ja einen Lehrgang besuchen könnte, um solche Prüfungen durchzuführen. Reiner Summer sah den Bauamt-Vorschlag jedoch als sinnvoll an. Für Prüfplaketten wie sie etwa der TÜV vergebe, könne die Stadt nicht selbst sorgen. Sollte wirklich einmal etwas passieren, könnte sich das Fehlen solcher Siegel als Problem erweisen. "Das kann dann schnell teurer werden als 1500 Euro", warnte Summer.Anni Lang gab zu bedenken, dass ein Spezialbüro auch Prüfausrüstung einsetze, über die die Stadt gar nicht verfüge - etwa kindgroße Puppen. "Das müssten wir ja auch kaufen", so Lang zum Gegenvorschlag, Stadt-Mitarbeiter zu schulen. Bürgermeister Grillmeier sprach sich am Ende dafür aus, zunächst einmal ein Spezialbüro zu beauftragen. Danach soll dann geklärt werden, ob die Stadt selbst solche Prüfungen vornehmen kann. Abschließend richtete Grillmeier noch einmal einen Dank an den Jugendrat und alle Beteiligten.