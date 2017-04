Vermischtes Mitterteich

26.04.2017

26.04.2017

Vor genau 50 Jahren traten sie erstmals an den Tisch des Herrn. Am Sonntag feierten sie in der Stadtpfarrkirche St. Jakob dieses Kommunionjubiläum. Die ehemaligen Schulkameraden freuten sich über das Wiedersehen, zumal einige aus Mitterteich weggezogen sind. Unser Bild zeigt die Jubilare mit Stadtpfarrer Anton Witt. Nach dem kirchlichen Teil frischten die Teilnehmer in der "Petersklause" ihre Erinnerungen auf.