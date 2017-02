Vermischtes Mitterteich

12.02.2017

Da schrillten bei den Beamten der Verkehrspolizei die Alarmsignale: Bei einer Kontrolle eines Lastwagenfahrers am Freitagvormittag am Autohof an der A 93 in Mitterteich bemerkten die Beamten, dass der 44-jährige Tscheche eine Schusswaffe an der rechten Gürtelseite in einem Holster trug. Unter vorgehaltenen Dienstwaffen wurde der Tscheche aus der Sattelzugmaschine dirigiert und zur Eigensicherung gefesselt.

Bei der im Anschluss sichergestellten Waffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole, die einer echten Waffe des Typs Walther P 22 zum Verwechseln ähnlich sieht. Sie war mit sieben Schuss geladen. Für diese Waffe hätte der Tscheche den "kleinen Waffenschein" benötigt. Diesen konnte er nicht vorweisen. Die Pistole wurde samt der Munition sichergestellt und den Mann erwartet einen Strafanzeige nach dem Waffengesetz.