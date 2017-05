Vermischtes Mitterteich

16.05.2017

Da brat mir doch einer einen Storch. Für die Mitarbeiterinnen der AWO-Kreisgeschäftsstelle ist es derzeit schwierig, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Ein Klapperstorch, der "fensterln" will, hält das ganze Haus auf Trab.

Seit Tagen zu Besuch

LBV überrascht

Seit einigen Tagen bekommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fast täglich Besuch von einem jungen Storch. Der Vogel lässt sich meist auf einem angebauten Vordach nieder und schaut interessiert bei der Arbeit zu. Der Langschnabel zeigt keinerlei Scheu, wirft klappernd den Kopf zurück und klopft immer wieder mal mit dem Schnabel an die Fenster der Einrichtung, wie wenn er eingelassen werden wollte.Die Mitarbeiter nehmen es nicht nur mit Humor, sondern sind ganz hin und weg von ihrem neuen "Haustier". "Wahrscheinlich hat der Storch es auf die Babykleidung, die wir hier im Haus eingelagert haben, abgesehen", schmunzelt AWO-Kreisgeschäftsführerin Angelika Würner. Vor allem die Auszubildenden seien hin und weg von den regelmäßigen Besuchen von Meister Adebar. Würner hofft angesichts der vielen weiblichen Kolleginnen inständig, dass an der Geschichte, dass Störche Kindersegen ankündigen, nichts dran ist. "Sonst kann ich hier in neun Monaten womöglich zusperren." Vorsichtshalber bleiben die Fenster der AWO derzeit auf jeden Fall zu.Der "lustige Kamerad" fühlt sich in Mitterteich offensichtlich pudelwohl Nicht nur bei der Arbeiterwohlfahrt. "Auch im Freibad hat er schon vorbeigeschaut", wissen die Damen von der Kreisgeschäftsstelle. Im Bad stakste er durch das Babybecken - vermutlich auf der Suche nach Fröschen und anderen Leckerbissen.Es liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei dem Storch um eines der drei Jungtiere handelt, die der Landesbund für Vogelschutz (LBV) vor einigen Tagen bei Friedenfels in die Freiheit entlassen hat, damit sie sich später einmal auf dem dortigen Brauereikamin ansiedeln. Einer dieser Vögel - mit offiziellem Namen 13/16 - hatte bereits früher durch fehlende Scheu vor Menschen für Aufsehen gesorgt. Als er in Herzogenaurach aus dem Nest gefallen war, erkundete er zu Fuß den Ort und marschierte dabei schnurstracks in eine Apotheke, was für Schlagzeilen sorgte.Der Landesbund für Vogelschutz, der die drei Störche ausgewildert hat, zeigte sich am Dienstag von der Entwicklung überrascht. Die Kunde vom "fensterlnden Storch" war bis zu unserer Anfrage noch nicht bis in die Auffangstation Regenstauf, welche die Auswilderung mit organisiert hat, durchgedrungen. Es sei natürlich schlecht, wenn ein Storch solch ein Fehlverhalten zeige, so war aus Regenstauf zu erfahren. Da müsse man drüber reden und gegebenenfalls auch tätig werden. Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt haben den "Storch beim Fensterln" auch mit dem Handy gefilmt. Der Streifen kann über unser Onetz angesehen werden.