Vermischtes Mitterteich

28.04.2017

2

0 28.04.2017

Zur Jubelkommunion trafen sich jetzt zahlreiche Frauen und Männer, die vor 60 Jahren in der Stadtpfarrkirche zum ersten Mal an den Tisch des Herrn getreten waren. Nach dem Festgottesdienst kamen sie im "Raumberghof" zum gemeinsamen Mittagessen zusammen. Natürlich hatten sich die Jubilare vieles zu erzählen, so dass die Zeit wie im Fluge verging. Bild: jr