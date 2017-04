Wettstreit bei Schmuddelwetter

Vermischtes Mitterteich

27.04.2017

Mehr als 200 Pfadfinder des Fichtelbezirks kamen in Mitterteich zusammen, um den Georgstag zu feiern. Auf sie wartete ein abwechslungsreiches Programm.

Neun Stationen

Schnitzel zur Stärkung

Der heilige Georg ist der Schutzpatron der Pfadfinderschaft St. Georg. Dessen Namenstag ist jedes Jahr Anlass für ein gemeinsames Treffen der Mitglieder des Bezirks - heuer wurde der Georgstag in Mitterteich gefeiert. Etwa 200 Jugendliche verschiedener Altersgruppen aus Kulmain, Marktredwitz, Mitterteich, Speichersdorf und Tirschenreuth kamen zusammen.Traditionell wird der Tag mit einem Wettkampf begangen. Neun verschiedene Stationen rund um Mitterteich hatte die Stammesleitung, Julia Artmann, Steffi Helgert und Matthias Landstorfer, mit vielen Helfern aufgebaut. Dort durften die Pfadfinder Geschick, Wissen und Gemeinschaftssinn beweisen. Mehrere Kilometer mussten die Gruppen bei nicht gerade einladendem Wetter zurücklegen. Zum Abschluss wurden die besten Gruppen geehrt.Natürlich durfte bei diesem Treffen die Zeltlager-Romantik nicht fehlen. Dazu waren im Stadtpark am Vortag mehrere Jurten zum Übernachten aufgebaut worden. Zur Unterhaltung gab es eine kleines "Froschkönig"-Schauspiel". Bis zum Schlafengehen saß man am Feuer zusammen.Begonnen hat der Georgstag mit der Registrierung und der Einteilung aller Gruppen. Danach wurden sie auf ihre "Reise" rund um und durch die Stadt geschickt. An den neun Stationen musste jede Gruppe je nach Alter verschiedene Aufgaben bewältigen. Bei der Grundschule etwa wurde die schnellste Truppe im Tretbulldogfahren ermittelt. An anderer Stelle musste auf Zeit ein Feuer entzündet werden und es galt, 500 Milliliter Wasser zum Kochen zu bringen. Beim Freibad musste ein Zelt aufgestellt werden, wobei nur zwei Holzstangen und Zeltheringe zur Verfügung standen.Unterhalb der Kläranlage hatte das Rote Kreuz aus Mitterteich und Waldsassen eine Station aufgebaut. Je nach Alter sollten kleine Schnittwunden versorgt, ein Druckverband angelegt oder eine Reanimation vorgeführt und natürlich viele Fragen richtig beantwortet werden. Beim Bauhof galt es, 15 Bierkästen übereinander zu stapeln ohne abzustürzen. Den älteren Pfadfindern war im Kommunbrauhaus eine kurze Pause gegönnt. Dort informierte sie Altpfadfinder Werner Männer über die alte Brautechnik. Außerdem gab es eine kleine Brotzeit mit Zoigl. Ihren Weg zu den verstreuten Punkten fanden die Teilnehmer teils mit der Karte oder mit Koordinaten.Am späten Nachmittag kamen alle Gruppen zwar leicht durchnässt, aber wohlbehalten wieder zurück. Der Elternbeirat der Mitterteicher Pfadfinder hatte Schnitzel mit Kartoffelsalat vorbereitet, was sehr gut ankam. Nach einem Grußwort von 2. Bürgermeister Stefan Grillmeier nahmen die Mitterteicher Stammesführer Julia Artmann und Steffi Helgert die Siegerehrung vor, wobei es kleine Erinnerungsgeschenke gab. Gewonnen haben die Gruppe "Blauwal" aus Kulmain, die Jungpfadfinder "Schneida" Tirschenreuth, die Gruppe "Luchs" aus Mitterteich, die Rovergruppe "Saubärn" aus Kulmain und die Gruppe Ü 21 "Da Haffm" aus Tirschenreuth.