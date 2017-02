Wo Robin Hood auf Paradies-Tänzer trifft

Vermischtes Mitterteich

06.02.2017

13

0 06.02.201713

Helau, der Fasching in der Glas- und Zoiglstadt lebt: Zum 39. Mal ging am Sonntag der traditionsreiche Seniorenfasching über die Bühne und begeisterte mehrere Hundert Zuschauer.

Zahnpflege mit Klobürste

Rund 550 Besucher dürften es gewesen sein, die zu dem dreieinhalbstündigen Spektakel in die Mehrzweckhalle gekommen sind. 140 Mitwirkende - allesamt aus Mitterteich - sorgten für ein kurzweiliges Programm der Extraklasse. Die Moderation lag in den Händen von Manuela Lang und Stadtrat Reiner Summer. Letzterer ließ es sich nicht nehmen, mit einigen Beiträgen das Stadtgeschehen auf die Schippe zu nehmen. Dabei hatte er es besonders auf Bürgermeister Roland Grillmeier abgesehen. So verdonnerte Summer das Stadtoberhaupt wegen dessen Unpünktlichkeit dazu, stets vor den Pausen auf einen Stuhl zu steigen und wie ein Hahn zu krähen (siehe eigener Bericht auf Seite 26) .Eröffnet wurde das Programm in traditioneller Weise mit einem schneidigen Pfiff von "Mister Fasching" Willi Schneider und dem Einmarsch aller Beteiligten. Mit dabei waren auch das Prinzenpaar Daniela I. und Jens I. sowie das Kinderprinzenpaar Vreni I. und Max I. Um die musikalische Umrahmung kümmerte sich wieder der "Oberpfälzer Buam Express".Die 17-köpfige Prinzengarde des Mitterteicher Gaudiwurms eröffneten das Programm mit einem Gardetanz. Danach hatten die Jüngsten des Gaudiwurm-Vereins und des TuS Mitterteich ihre großen Auftritte. Fast 70 Kinder zeigten in schmucken Kostümen, was sie in den Übungsstunden alles gelernt haben. Bei den TuS-Kindergarden ragte Tanzmariechen Noemi heraus, beim Auftritt der TuS-Gruppe "Fantasia" fiel besonders Showmariechen Lisa auf. Vor der Pause waren auch die Gaudiwurm-Jugend- und Juniorengarden, die TuS-Jugendgarde "Philomenia" und die Mädels der Showtanzgruppe "Phönix" im Einsatz.In der Pause gab es die Möglichkeit, das Tanzbein zu schwingen. So wagte sich der Bürgermeister mit Prinzessin Daniela I. auf das Parkett. Danach wirbelte das Gaudiwurm-Damenballett "Starlight" in rot-blauen Outfits durch die Halle. Für Lachsalven sorgten sieben Damen des Katholischen Frauenbunds, als sie in einem Sketch "Sparmaßnahmen im Altenheim" präsentierten. Das Publikum tobte, als sich die Darstellerinnen die Zähne mit der Klobürste putzten und bei der weiteren Körperpflege jeweils das gebrauchte Wasser der Nachbarin verwendeten. Den Abschluss bildete ein gemeinsamer "Stuhlgang". Bereits zum neunten Mal in Folge brachte sich das TuS-Männerballett "Wadelschmeißer" ins Programm ein. Diesmal trugen die fünf Herren farbige Ganzkörperanzüge.Abschließende Höhepunkte waren die Auftritte der beiden Showtanzgruppen. Unter dem Motto "Robin Hood" zog die Gaudiwurm-Truppe "X-Dream" in die Halle ein und nahm die Zuschauer mit auf eine tänzerische Reise in den Sherwood Forest. Danach gab die TuS-Formation "Phönix" Einblicke ins "Paradies auf Erden". Die elf Akteure, darunter drei Herren, wussten wieder mit tollen akrobatischen Einlagen zu überzeugen. Am Ende bedankten sich die Zuschauer mit stürmischem Beifall bei allen Beteiligten.