Vermischtes Mitterteich

08.05.2017

In der Hallenbadsaison 2016/17 führte der Kreisverband der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zwei Schwimmkurse durch. Die Ausbilderinnen Claudia Reindl und Andrea Kien hatten alle Hände voll zu tun, die insgesamt 22 Kinder an das Wasser zu gewöhnen und ihnen im nächsten Schritt die notwendigen Bewegungen und somit das Schwimmen beizubringen. Am Ende konnten einige der Kinder den Kurs mit der Prüfung zum "Seepferdchen" erfolgreich abschließen. Weil die Ausbildung der DLRG immer wieder hohen Zuspruch findet, werden auch in der nächsten Saison wieder zwei Kurse angeboten, sofern die dafür benötigten Zeiten im Hallenbad verfügbar sind. Im Bild die Teilnehmer des zweiten Kurses mit Ausbilderin Andrea Kien. Bild: exb