25.01.2017

"Wir schaffen das." Der Satz stammt eigentlich von der Bundeskanzlerin. Doch auch die Landfrauen verwenden ihn. Schließlich gibt's auch hier viel zu tun.

Großbüchlberg. "Wir haben eine tolle neue Mannschaft", sagte Irmgard Zintl, als sie am Dienstagnachmittag in der "Petersklause" einstimmig zur Nachfolgerin von Kreisbäuerin Christa Söllner gewählt wurde. Gemeinsam mit deren Tochter Martina Sticht steuert sie das Schiff der Landfrauen.Vorgängerin Christa Söllner, die nach zehn Jahren in diesem Amt auf einen Wiederwahl verzichtet hatte, gab einen kurzen Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse. "Es war eine zwar anstrengende und arbeitsreiche Zeit, die aber auch mit Freude und Spaß erfüllt war." Höhepunkte waren die Besuche der Kinder auf dem Bauernhof, Bauernmärkte, Gesundheitsoffensive und Landfrauentage. Nicht fehlen durften Ausflüge und Fahrten. Nicht vergessen wurden aber auch Probleme wie der Preisverfall bei landwirtschaftlichen Produkten.Stellvertretender BBV-Obmann Martin Härtl wünschte seinem Vorsitzenden Ely Eibisch baldige Genesung, der nach Arbeitsunfall in einer Bayreuther Klinik liegt. Die Landfrauen bezeichnete Härtl als eine wichtige Institution. "Die Arbeit ist nicht mit Geld zu bezahlen." Den Dank des Landkreises überbrachte Roland Grillmeier. Der Landkreis sei von der Landwirtschaft geprägt. Aktuell müssten die Bauern allerdings jede Menge Herausforderungen bewältigen, verwies er auf Stromtrassen-Probleme. "Unsere Kommunalpolitik bleibt Partner der Landwirte, wir wollen unsere Dörfer weiterentwickeln." Zum Ostbayernring forderte er die Landwirtschaft auf, gemeinsam mit der Kommunalpolitik an einen Strang zu ziehen, "damit wir das Schlimmste verhindern können". Abschließender Dank galt Christa Söllner. "Sie hat das Herz am rechten Fleck", überreichte er ein Porzellan-Hankerl.Doris Eckl brachte den Bäuerinnen die Landwirtschaftsschule näher. Aktuell sind es in Tirschenreuth 16 Studierende. Gut ausgebildete Bäuerinnen trügen mit einem Zusatzeinkommen der Familie bei. Leitender Landwirtschaftsdirektor Wolfgang Wenisch rief zur Teilnahme am Lehrgang Agrarbürofachfrau auf. "Ich hoffe, im kommenden Jahr können wir bei uns einen solchen Kurs anbieten."Bezirksbäuerin Stilla Klein freute sich, dass der neuen Vorstandschaft Frauen aller Altersgruppen angehören. "In Tirschenreuth bewegt sich etwas, ihr bringt vieles in die Gänge", lobte sie die Arbeit der scheidenden Kreisbäuerin. Direktor Peter Huber vom Bezirksverband Niederbayern/Oberpfalz lobte die Bäuerinnen und Landwirte für ihren Zusammenhalt, nur dadurch seien Erfolge möglich. Erster offizieller Termin der neuen Kreisbäuerin ist am Donnerstag, 2. März, beim Landfrauentag in Erbendorf.In den Beirat der Landfrauen gewählt wurden Elfriede Stock, Rita Müller, Heidi Löw, Renate Preiß und Christa Bayer. Berufen in den Beirat wurden von der neuen Kreisbäuerin noch Sabine Kastner, Franziska Schedl, Anne König, Claudia Tretter und Elisabeth Hecht.