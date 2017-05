Wirtschaft Mitterteich

21.05.2017

Die Gutscheinaktion des Mitterteicher Gewerbefördervereins kommt an. Und sie soll noch mehr Kaufkraft am Ort binden.

(jr) "Unsere Geschäfte machen damit jährlich einen Umsatz in Höhe von bis zu 50 000 Euro", sagt Gewerbefördervereins-Vorsitzender Stefan Grillmeier. Jetzt wurden durch den Verein neue Aufkleber angeschafft. Teilnehmende Geschäfte, die Gutscheine akzeptieren, sind mit einem Aufkleber im Eingangsbereich gekennzeichnet. Exakt 30 Geschäfte nehmen derzeit Gutscheine an, die zuvor bei der Stadt Mitterteich, der Sparkasse und Raiffeisenbank in Mitterteich gekauft werden können. "Unsere Gutscheine sind ein ideales Geschenk, egal ob zu Geburtstagen, Jubiläen oder sonstigen Anlässen", betont Vorsitzender Stefan Grillmeier. Ziel ist es, Kaufkraft noch mehr an Mitterteich zu binden. Franz Zeitler humorvoll: "Merk dir drei Worte: kauf am Orte". Übrigens, größter Abnehmer der Einkaufsgutscheine, die es für fünf, zehn und zwanzig Euro gibt, ist die Schott AG. Damit überrascht sie Mitarbeiter, die ein Betriebsjubiläum feiern oder zu besonderen Anlässen. Grillmeier wünscht sich, dass noch mehr dem Beispiel folgen und zu Geburtstag oder sonstigen Anlässen Einkaufsgutscheine schenken.