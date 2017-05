Jahrzehntelange Treue zum Kaufhaus Zeitler

Wirtschaft Mitterteich

18.05.2017

Auf eine lange Tradition kann das Kaufhaus Zeitler zurückblicken. Schon seit 135 Jahren gibt es das Fachgeschäft in Mitterteich. 1882 wurde es in der Bachstraße 11 gegründet, seit 1990 befindet es sich am Oberen Markt 20. In seiner 135-jährigen Geschichte blieb das Kaufhaus immer in Familienbesitz der Familie Zeitler. Das Besondere dabei ist, dass stets ein Chef namens Franz an der Spitze des Betriebs stand. Derzeit führen das Kaufhaus Franz Zeitler (rechts) und seine Frau Eva Darb-Zeitler (links). Anlässlich des Firmenjubiläums gab es eine Reihe von Mitarbeiterehrungen. Ausgezeichnet wurden Erika Ernst (Dritte von links) für 45-jährige Betriebszugehörigkeit, Ilona Leiß (Zweite von links) für 35-jährige Treue, Kerstin Welz (Zweite von rechts) für 25 Jahre im Betrieb und Michaela Lindner für 15-jährige Mitarbeit. Besonders stolz ist das Kaufhaus Zeitler, dass alle Jubilarinnen im Kaufhaus Zeitler ausgebildet und dann übernommen wurden. Die Geschäftsleitung bedankte sich mit Blumen und einem Geldpräsent für das jahrzehntelange Wirken. Zu den Gratulanten zählten auch die Seniorchefs Franz und Resi Zeitler, die die Mitarbeiterinnen einst eingestellt und ausgebildet hatten. Bild: jr