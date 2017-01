Wirtschaft Mitterteich

29.01.2017

Dies wird Ely Eibisch guttun. Obwohl nach einem Arbeitsunfall außer Gefecht wurde er einstimmig wieder zum Kreisobmann gewählt. Das war aber nicht das einzig Wichtige der Versammlung.

Enge Abstimmung

Nur mit dem Bauernverband

Großbüchlberg. Die Landwirte zeigten sich mit der Arbeit von Ely Eibisch. Seit fünf Jahren im Amt, bestätigten ihn die 52 anwesenden Ortsobmänner einmütig. Auch der Stellvertreter bleibt: Martin Härtl aus Kleinbüchlberg. In den Beirat gewählt wurden Reinhold Kappauf, Markus Übelmesser, Alfons Stock, Stefan Adam und Stephan Schübel. In den erweiterten Vorstand berufen wurden Josef Konz, Hans Meister, Martin Fütterer, Stefan Koschta und Matthias Wittmann. Nicht mehr zur Wahl angetreten war Albert Wolfrum, bisher weiterer Stellvertreter des Kreisobmanns.Martin Härtl erinnerte in seinem Rückblick an viele Informationsveranstaltungen zu aktuellen Themen. Dabei nannte er besonders auch die Agrarreform. "Immer ein Thema ist die Preispolitik." Öffentlichkeitswirksam waren Veranstaltungen wie der Bauernmarkt oder "Tag des offenen Hofes". In der Zukunft beschäftigt sich der Bauernverband mit dem Ostbayernring, der Entschädigungsfrage und der Erdverkabelung beim Südostlink. Wichtig nannte Härtl eine gute und enge Abstimmung.Bürgermeister Roland Grillmeier freute sich über die Geschlossenheit. Die Landwirtschaft bezeichnete er als wichtigen Partner der Kommunalpolitik. Grillmeier vergaß nicht zu erwähnen, dass Projekte der Dorferneuerung mit bis zu 90 Prozent bezuschusst werden. Aktuell sei die Stromtrasse leider nicht zu verhindern. "Wir müssen abwarten, was der Südostlink uns bringt." Grillmeier forderte die Region zum gemeinsamen Kampf auf.Leitender Landwirtschaftsdirektor Wolfgang Wenisch gab Neuigkeiten aus dem Amt weiter, wobei er vor allem auf Details zur Antragstellung einging. Die neue Kreisbäuerin Irmgard Zintl hoffte auf ein gutes Miteinander. "Hinter mir stehen engagierte Landfrauen." Direktor Peter Huber (Bezirk Oberpfalz) dankte der scheidenden Vorstandschaft für ihre Arbeit. Ausdrücklich betonte er, dass die Landwirte verantwortungsvoll mit den ihnen anvertrauten Flächen und Tieren umgehen. "Landwirte pflegen Kulturlandschaften und stellen die Ernährung sicher. Unser Ziel ist es, immer das Beste für die Landwirte zu erreichen."BBV-Geschäftsführer Ulrich Härtl gab er einen Überblick über das weitere Vorgehen beim Ostbayernring. Das Raumordnungsverfahren sei abgeschlossen, Anfang 2018 soll das Planfeststellungsverfahren beginnen. "Wir haben dem Betreiber Tennet klar gemacht, dass es keine Abschlüsse ohne dem Mitwirken des Bauernverbandes gibt." Weiteres großes Thema seien die Entschädigungen. "Wir wollen, dass wiederkehrende Leistungen bezahlt werden", rief Härtl die Politik zur Unterstützung auf. An die Landwirte gewandt bat er um Geschlossenheit. "Wir müssen mit einer Stimme sprechen."Härtl ging auch auf die Bestrebungen zur Anerkennung der Klosterlandschaft als Weltkulturerbe. "Wir wollen, dass dabei die landwirtschaftlichen Betriebe bei der Ausübung ihrer Arbeit nicht eingeschränkt werden. Die Landwirtschaft darf keinen Nachteil erleiden, die Betriebe müssen sich weiterentwickeln können."