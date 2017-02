Wirtschaft Mitterteich

16.02.2017

1

0 16.02.2017

er Porzellan gibt es nach wie vor zu kaufen. Gefertigt wird es allerdings schon längst nicht mehr in der Porzellinerstadt. Die Marke gehört dem türkischen Unternehmen "Küthahya Porzellan", das auch unter diesem Namen produziert.

Unternehmensspitze dabei

Am Vertriebssitz festhalten

Freude das Marke bleibt

Die vielen neuen Designs sind ein Spiegelbild für die Professionalität ihres Unternehmens. Bürgermeister Roland Grillmeier

Die Präsentation aktueller Designs bei der Messe Fachmesse "Ambiente" in Frankfurt am Main nutzte Bürgermeister Roland Grillmeier, um auch die neuen Mitglieder der Geschäftsführung kennen zu lernen und Gespräche über das künftige Engagement in Mitterteich zu führen. Seit rund 10 Jahren betreibt "Küthahya Porzellan" in Mitterteich eine Vertriebsstelle im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Porzellanfabrik Mitterteich. Im vergangenen Jahr wurde hier auch ein Verkauf eröffnet und so wird hier weiter Porzellan mit Mitterteicher Logo veräußert. Auch die neuen Designs sind hier bald erhältlich.Bei der Frankfurter Messe führte Grillmeier Gespräche mit der neuen Spitze. Dabei waren der Finanzdirektor, Celas Kinali, Vorstandsvorsitzende und Generaldirektorin, Sema Güral Sürmeli, Vorstandsmitglied, Gülden Güral, die Direktorin für Form und Design, Müzeyyen Sirin, die Geschäftsführerin der Mitterteicher Betriegsgesellschaft, Sevinc Tursak und Einkaufleiter, Emroe Özppacaci.Die Generaldirektorin teilte mit, dass die Marke "Mitterteich" weiterhin eine wichtige Rolle im Unternehmen spiele. "Küthahya Porzellan" sei mittlerweile weltweit der größte Hersteller von Porzellan. Im Monat werden 12 Millionen Teile in den Werken in der Türkei produziert, davon bereits zwei Millionen Teile der Marke "Mitterteich". Mit der Designerin Defne Koz sei auch die Designermarke "Mitterteich 1400" entwickelt worden. Mitterteicher Porzellan wurde in den vergangenen Jahren an viele Hotels, vor allem in der Türkei, verkauft. Dort sei es gelungen mit Hotelporzellan ein wichtiges Geschäftsfeld ausbauen. Auch bei vielen Handelsketten in Europa werde Porzellan der Marke "Mitterteich" vertrieben.Bürgermeister Roland Grillmeier zeigte sich beeindruckt, weil der Name Mitterteich bei Porzellan weiterhin eine so wichtige Rolle spiele. Den Standauftritt bei der "Ambiente" bewertete er als beeindruckend. "Die vielen neuen Designs sind ein Spiegelbild für die Professionalität ihres Unternehmens", sagte er.Güral Sürmeli versprach, dass ihr Unternehmen weiter am Vertriebssitz Mitterteich festhalten werde. "Die neuen Designs werden auch im Mitterteicher Werksverkauf erhältlich sein." Mitterteich sei für das Unternehmen als Vertriebsstandort für Deutschland von großer Bedeutung, weil man hier auch ein Stück der Tradition und dem Marken-Namen verbunden sei. Man habe überlegt eine Weiterverarbeitung in Mitterteich aufzubauen, dazu habe man bereits eine Halle angemietet und eine Baugenehmigung erwirkt.Die Pläne ruhten aber derzeit. Man müsse Wirtschaftlichkeit und Nutzen noch einmal prüfen. Es sei leider auch ein langwieriges Unterfangen gewesen, in Deutschland eine Baugenehmigung zu erhalten und es habe sich die Frage nach der Wirtschaftlichkeit gestellt.Roland Grillmeier erklärte, dass der Produktionsstandort für Porzellan in Deutschland nicht einfach sei. Aber natürlich wäre die Freude groß, wenn in Mitterteich neben dem Vertrieb auch wieder produziert oder veredelt werde. Und auch wenn es nicht mehr in Deutschland produziert werde, freue es das Stadtoberhaupt, dass es weiterhin Porzellan mit dem Namen "Mitterteich" hier zu kaufen gebe.