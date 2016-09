Freizeit Moosbach

10.09.2016

Strahlender Sonnenschein, gute Laune, ein Geburtstagsständchen für Bürgermeister Herrmann Ach: Die größte Party des Jahres, das Bayern-3-Dorffest, startet in Moosbach (Kreis Neustadt/WN) unter besten Bedingungen.

Auf der Bühne sorgten Namika, die Bayern-3-Band, Mark Forster und Milow für Musik. Auf dem Gelände herrschte gute Stimmung. Rund 400 Mitglieder von etwa 40 Moosbacher Vereinen standen bei den Verpflegungsständen hinter den Theken. Rund 70.000 Menschen feierten laut BR die größte Party des Jahres in der Region.Bayern-3-Programmchef Thomas Linke-Weiser in einer ersten Bilanz zum fest: "Die Oberpfalz rockt! Wir sind sehr stolz und glücklich, dass wir mit dem BAYERN 3 Dorffest die größte Party des Jahres in Moosbach feiern durften. Es ist einfach wunderschön zu sehen, was entstehen kann, wenn die Menschen gemeinsam ein großes Ziel verwirklichen. Die bayerischen Dörfer sind hier echte Vorbilder!“