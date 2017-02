Freizeit Moosbach

14.02.2017

1

0 14.02.2017

Wenn der größte Verein Moosbachs feiert, ist auch der Besuch dementsprechend. Zum Sportlerball hat sich die Spielvereinigung diesmal ein besonderes Motto überlegt.

Zuschauer staunen

"Das war spitze"

Der Ball war mit "Helden meiner Kindheit" überschrieben. Gleich am Eingang saßen Batman, Robin und Joker an der Kasse. Vorsitzender Helmut Meindl hieß als Donald Duck die meist kostümierten Gäste willkommen.Viele waren in eine bunte Fantasiewelt geschlüpft. Da gab es alles Mögliche von der Fledermaus über Hasen, Schweinchen, Bambi, Mickymäuse, Schlümpfe oder Biene Maja. Gekommen war auch eine Gruppe wilder Maschkerer mit Besen.Die Sportlerfamilie unter Leitung von Nancy Bock hatte gemäß dem Motto wieder allerhand einstudiert. Den Auftakt machte der Lausbub Michel aus Lönneberga (Stefan Seidl). Der Holzschnitzer (Manuel Hermann) ließ seinen Hampelmann Pinocchio (Kevin Vogl) an den Bändern turnen. Anschließend traten die Minions (Sebastian Völkl, Felix Rieß, Johannes Kleber und Johannes Bäumler) auf. Und die Fußballermädels tanzten zu Kickers.Pumuckl (Corina Völkl) ließ grüßen und verfolgte auf Schritt und Tritt Meister Eder (Helmut Krämer). Fred Feuerstein (Jens Ketcher) und seine Wilma (Bernhard Beugler) hatten später das Sagen. Die Damenmannschaft bot eine Tanzeinlage zu Ghostbusters. Heidi (Sebastian Völkl) und Peter (Niki Koller) zogen mit ihrer Ziege in den Saal und stießen dann mit der "Goaßmaß" an. "Dick und Doof" (Helmut Meindl und Franz Bulenda), auch als "Stan & Ollie" bekannt, zeigten ihre schauspielerischen Fähigkeiten. Eine Augenweide war die Einlage der Fußballermädels zu Sailor Moon. Es gab viel zu staunen, zu lachen und immer wieder Szenenapplaus.Alle Spieler zogen zur Sesamstraße mit dem Mülltonnen-Monster ein. Das begeisterte Publikum forderte lautstark Zugaben. Dem kamen alle Akteure gerne nach. Zur Zugabe tanzten alle zu "Y.M.C.A". Durch den Abend begleitet die Musikfans die Band "Sigstas" mit ihrem vielseitigen und umfangreichen Repertoire für Jung und Alt.Wenn auch anfangs etwas zögerlich, standen später viele Gäste auf der Tanzfläche. Das Bobfahren im Saal und die Polonaise durften nicht fehlen. Die drei Tanzpaare "Sexy Six-Boys" (alle Spieler der ersten Fußballermannschaft mit Manuel Hermann, Stefan Seidl, Thomas Gallitzendörfer, Kevin Vogel, Matthias Eckl und Bauer Michael) lieferten die Mitternachtsshow zu Dirty Dancing. Dabei zeigten sie ganz viel Akrobatik.Durch den Abend führt als Moderator Helmut Meindl. "Das war spitze", schrien die Gäste und forderten Zugaben. Dem kamen sie nach und holten Tänzer und Tänzerinnen aus dem Publikum. Die Cocktailbar hatten die Verantwortlichen als Saloon wie im Wilden Westen dekoriert.