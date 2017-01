Freizeit Moosbach

31.01.2017

"Urig, schrill - jeder wie er will": Mit diesem Motto gehen dem Tennisclub Moosbach bei seinem Faschingsball die Narren haufenweise ins Netz.

Exotische Tänzerinnen

Faschingsorden verliehen

Höhepunkte des Tennisballs waren der Auftritt der Prinzengarde des Vohenstraußer Faschingsvereins und die Mitternachtsshow. Vorsitzender Michael Bock wünschte den vielen maskierten Besuchern einen vergnüglichen Abend.Von süßen Miezen, Rehen, Schotten, Einhorn, Chinesen bis hin zu Kleopatra und dem Pharao reichten die Kostümierungen. Für die Tanzwütigen spielte die Band "Südwind Buam" querbeet auf. Unter den Klängen des Narrhalla-Marschs zogen Prinzessin Katharina I. und Prinz Thomas V. mit Hofstaat und klatschendem Publikum in den Saal ein. Präsident Tobias Plödt freute sich, dass sie nach einem Jahr Pause wieder in Moosbach sein durften.Das Prinzenpaar legte tolle Tänze aufs Parkett und entbot den Gästen Willkommensgrüße. Es freute sich, auch in Moosbach, ihren unvergesslichen Jubläumsfasching, getreu dem Motto "44 Jahre VFV", feiern zu dürfen. Dabei durfte auch der Schlachtruf "VFV - helau, helau, helau" nicht fehlen. Die exotisch anmutenden Sambatänzerinnen mit Federnschmuck aus dem Karneval Brasil eröffneten den Reigen. Bei einem Medley tanzte die Garde in weiß, rot und blau. Aus mehreren Gardetänzen war das Beste zu sehen.Für die Darbietungen gab es viel Beifall. Großartig führten die jungen Frauen und Männer zur vorgerückten Stunde das Beste aus 44 Jahren des VFV vor, wie Männertanz "Pata, Pata", Paartänze, "Ghosts" von Michael Jackson, afroamerikanische Tänze und atemberaubende Akrobatik. Das Publikum ging mit und honorierte immer wieder mit Szenenapplaus. Um Zugaben kamen die Darsteller nicht herum. Neben Trainerin Irene Moller kamen auch die Tänzer Johannes Braun und Bernhard Hartinger aus Moosbach.Außerdem erhielt Vorsitzender Bock den Faschingsorden. Auf den Ostbayerischen Faschingsumzug in Vohenstrauß am 19. Februar werde bereits hingearbeitet. Der VFV würde sich freuen, wenn auch Moosbach dabei wäre, wünschten sich die Verantwortlichen von Bürgermeister Hermann Ach.