Freizeit Moosbach

08.09.2016

7

0 08.09.2016

„Vor zwei Jahren hat Mark Forster mit ‚Au Revoir‘ einen Super-Hit gelandet und seitdem macht er uns Spaß, Spaß und nochmal Spaß. ‚Wir sind groß‘ war der ZDF-EM-Song in diesem Jahr und er selbst war unser Fußball-EM-Reporter!“, so die Bayern-3-Musikredaktion.

Für das neue Album „Tape“ ist er extra nach New York geflogen, um mit dem „Harlem Gospel Choir“ Chöre aufzunehmen. „Tape“ ist ein Album voller Lieblingslieder – und eine Erinnerung für alle, die kein Tapedeck mehr haben (oder gar nicht wissen, was das ist), wie schön es ist, vor dem Radio zu sitzen und zufällig Lieder fürs Leben zu entdecken.Das ist unglaublich! Die Leute haben wirklich tagelang abgestimmt, Tag und Nacht geklickt, und haben richtige Abstimmungscamps veranstaltet – ein gewaltiger Aufwand für ein Konzert. Das ist natürlich ein großer Ansporn für uns. Wir werden uns besonders viel Mühe geben und freuen uns schon sehr drauf.Ich habe meine große Band dabei, viel Konfetti und Piffpaff und ich glaub‘, das wird schon ganz ordentlich.Ich komme aus Rheinland-Pfalz – vom Namen her ist das zumindest ein bisschen verwandt mit der Oberpfalz, das ist ja schon mal gut. In Moosbach war ich tatsächlich noch nicht, aber jetzt ist es bald soweit.Ach, ich will jetzt ungern die klassischen Klischees wie Lederhosen, Weißwurst oder Bier bemühen. Aber das Essen ist bei euch in Bayern einfach das beste. Ich habe viele Freunde in München und auch unsere Band ist teilweise aus Bayern. Ich bin da einfach wahnsinnig gerne.