Freizeit Moosbach

08.09.2016

38

0 08.09.201638

Das frühe Aufstehen ist für mich nicht allzu schwer. Ich habe einen 18 Monate alten Sohn, der sich nicht nach dem Wecker richtet …: Aufstehen an sich ist nicht das Problem – mir fällt es eher schwer, den Tag über wach zu bleiben. Entweder ich schlafe tagsüber und bin dann abends fitter. Oder ich bleibe den ganzen Tag wach und hänge um 20 Uhr im Biergarten unter dem Tisch.Man glaubt‘s zwar nicht, aber ich gehe pünktlich um 21 Uhr ins Bett. Mein Biergartenausflug startet dafür schon um 13 Uhr. Dann gibt’s auch keine Probleme, wenn um 3.30 Uhr der Wecker klingelt.Ich war vor zwei Wochen beim Dorffest-Finale dort und ich muss sagen, dass mir eine unfassbare Herzlichkeit entgegengebracht wurde. Ich hatte das Gefühl, wenn ich dort beispielsweise eine Wohnung bräuchte, dann würde jeder sagen: „Komm zu uns wir nehmen dich auf, du gehörst zu uns.“ Diese Herzlichkeit und Offenheit ist schön. Und ich freue mich wirklich, diese Leute wieder zu sehen.Ich mag die Gegend, die Leute sind sehr bodenständig und haben einen guten Humor.: Einmal im Jahr, kurz vor Silvester fahr ich immer nach Tschechien ... um Zigeunerschnitzel zu essen! Das ist Tradition bei mir und meinen Jungs: Oberpfalz rulez!Es ist einfach das Schönste, alle, die sonst ihr Radio anhaben, mal in „Real Life“ zu sehen! Und umgekehrt auch! Am 10. September fressen wir uns quasi mit Haut und Haar!Wenn du in einem isolierten Radiostudio stehst und deine Regler drückst, bist du dir zwar bewusst darüber, dass dir „echte“ Menschen zuhören. Aber wenn du – wie beim Dorffest – miterlebst, wie sehr die Leute sich freuen, uns zu hören, ist das schon echt ein anderes Feeling.Nicht umsonst ist live live und „in echt“ was anderes, als wenn man nur die Stimmen im Radio hört oder mit den Leuten chattet. Deshalb freuen wir uns wirklich auf die persönlichen Begegnungen beim Dorffest.