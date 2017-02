Freizeit Moosbach

Zur Jahreshauptversammlung traf sich die Krieger- und Reservistenkameradschaft um Vorsitzenden Karl Liebl senior im Vereinslokal Bock. Im Mittelpunkt stand das Kriegerdenkmal. Es wurde bei der Kirchenaußenrenovierung abgebaut. Die Arbeiten werden vor dem Heimatfest abgeschlossen, informierte Bürgermeister Hermann Ach.

Deshalb müsse entschieden werden, ob das Kriegerdenkmal aus dem Jahr 1968 oder nur Teile davon wieder aufgestellt werden sollen. Es stelle sich auch die Frage, ob das Denkmal am Marktplatz bleiben oder auf dem Friedhof verlegt werden soll. Dadurch würde aber der bisherige Platz an der Kirche seinen Sinn verlieren. Ach lud zur Totenehrung beim Heimatfest am 2. August ein.Auch Pfarrer Josef Most lag eine baldige Entscheidung, wie es mit dem Kriegerdenkmal weitergehe, am Herzen. Er schlug vor, das alte nicht mehr am Marktplatz, sondern auf dem Friedhof aufzustellen. An der Pfarrkirche solle stattdessen das sanierte alte Kirchturmkreuz mit zwei kleineren Kreuzen aufgestellt werden. Diese drei Kreuze sollen dann das neue Kriegerdenkmal ergeben. Ob noch eine Tafel mit der Aufschrift der gefallenen und vermissten Soldaten angebracht werde, müsse noch entschieden werden. Auf jeden Fall gehöre ein Kriegerdenkmal in die Ortsmitte, waren sich alle einig.Wegen des Friedensgottesdiensts gab der Geistliche bekannt, dass Schulleiter Josef Rauch bereits mit dem Bischof von Pilsen Verbindung aufgenommen habe. Kreisvorsitzender Richard Berger stellte eine Bezuschussung des Kriegerdenkmals durch den Landesverband in Aussicht. Die Versammlung traf noch keine Entscheidung. Vorher soll ein Architekturbüro Vorschläge erarbeiten. Außerdem soll ein Angebot für eine Tafel, auf der die Namen der gefallenen und vermissten Soldaten abgeführt sind, eingeholt werden.Schriftführer Josef Bayer berichtete über die Aktivitäten des 55 Mitglieder starken Vereins. Unter anderem arbeiteten Helfer beim Bayern-3-Dorffest mit. Beim Marsch der Verbundenheit der Soldaten war Moosbach einer der vielen Gastgeber. Kassier Erhard Bock gab einen Überblick über die Finanzen. Bürgermeister Ach dankte für die Teilnahme am Volkstrauertag. Eventuell sollte aus Kostengründen die Anzahl der Kränze reduziert werden.Einstimmig entschieden die Mitglieder außerdem, dass der Kriegerverein künftig bei Beerdigungen eines Mitglieds keinen Kranz mehr niederlegt. Die Hinterbliebenen sollen dafür eine Spende in Höhe von 50 Euro für die Grabpflege erhalten. Diese Neuregelung gilt aber nicht für die noch lebenden Kriegsteilnehmer.