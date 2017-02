Freizeit Moosbach

19.02.2017

19.02.2017

Wenn Schwestern im Einsatz sind, gibt es normalerweise nichts zu lachen. Ganz anders beim Kocherlball des Katholischen Frauenbunds Moosbach.

Bürgermeister in High Heels

Stuhl im Koffer

Beste Stimmung herrschte gleich zu Beginn der Faschingsveranstaltung im Gasthof Bodensteiner. Das närrische Treiben stand unter dem Motto "Schwestern im Einsatz". Da gab es sehr viele Kranken- und OP-Schwestern, Nonnen, Ärzte, Personal vom Hubschrauber Christoph 80, Patienten sowie einen Tierarzt fürs Federvieh.Frauenbund-Vorsitzende Monika Schnupfhagn begrüßte in Gedichtform die über 100 Damen sowie sonstigen Gäste und berichtete über einen Virus, der gleich nach Weihnachten die Frauen erfasst hatte. "Drum brauchen wir die Faschingszeit, die neu uns lehrt die Heiterkeit. Gott selber war's der schuf die Freud, das Lachen und die Fröhlichkeit."Auch Abordnungen des Frauenbunds aus Tännesberg und aus Etzgersrieth, der Frauen-Union und der Veeh-Harfen-Gruppe aus Waidhaus feierten mit. Der Harmonika-Franz spielte bestens nach dem Geschmack der Gäste zum Tanz und zur Unterhaltung auf. Bürgermeister Hermann Ach überraschte die Frauen als sexy Krankenschwester in hohen roten High Heels und seine Frau Wilma als OP-Schwester. Viele Aufführungen standen zwischen den Tanzpausen auf dem Programm. Ein lustiger Sketch spielte im Hundesalon. Da hatte sich doch eine Frau, die einen Mann suchte, im Stockwerk verirrt. Anstatt in die Heiratsvermittlung kam sie in den Hundesalon und musste peinliche Fragen über Kuscheln, Abstammung oder Männchen machen beantworten.Eine "heiße" Einlage war dann der Sketch, wie sich Frauen und Männer duschen. Kein Wunder, dass sich die Besucherinnen lautstark vor Lachen bogen. Dazwischen hatten die Frauen ihren eigenen Schlachtruf: "Moosbach, oh weierla, oh weierla." Es folgten viele Witze zum Thema Doktor und Schwestern. In einem kam Frau Meier zum Arzt: "Herr Doktor, ich habe einen Geldschein verschluckt, aber in der Toilette finde ich immer nur Kleingeld." Der Mediziner antwortete: "In den Wechseljahren kann das vorkommen."In einem anderen sagte der Arzt zur neuen Krankenschwester: "Haben sie dem Patienten auf Zimmer 12 das Blut abgenommen?" "Ja, aber mehr als sechs Liter kamen nicht raus." Im nächsten Witz ging ein Patient nach drei Wochen wieder zum Doktor mit Koffer und Taschen, da dieser ihn geraten hatte, den Stuhl mitzubringen.Die Akteurinnen Angelika Hierold, Christa Trinkl, Elisabeth Kraus, Sonja Prem, Elfriede Völkl, Edith Liegl, Inge Kick und Monika Schnupfhagn hatten die Lacher auf ihrer Seite. Außerdem wurde der mitgebrachte Krimskrams verlost.