Freizeit Moosbach

31.01.2017

0 31.01.2017

In der Sitzung des Heimatfest-Gesamtausschusses im Café Eger stand zunächst der Festzug im Mittelpunkt. Die Verantwortlichen haben mit 22 Musikkapellen Verbindung aufgenommen. Bürgermeister Hermann Ach erklärte, dass die Gruppen nun schnellstens verpflichtet werden müssen. Die Verkehrsabsicherung für den Festzug soll in einer Kommandanten-Versammlung am Donnerstag, 9. Februar, besprochen werden.

Feste Termine

Außerdem informierte das Gemeindeoberhaupt, dass andere Orte mit dem Namen Moosbach zur Entstehung neuer Beziehungen angeschrieben werden. Für den Unterausschuss "Werbung" gab Andreas Hofmeister einen Überblick über verschiedene Werbemöglichkeiten.Der Vorsitzende des Programmausschusses Sandro Stefinger berichtete über einige Entscheidungen. Für das Kurparkfest am Sonntag, 9. Juli, soll wegen der Mitarbeit der Vereine eine Besprechung der Vereinsvorsitzenden stattfinden. OWV und Feuerwehr Moosbach haben bereits ihre Teilnahme signalisiert. Den Transport des Petersbaums übernehmen die Oldtimerfreunde. Als Musikkapellen sind die Moosbacher Musikanten, die Straßenmusikanten und Nachwuchsbands vorgesehen. Für den Tag der offenen Gartentür (9. Juli) werden noch Vereine für die Bewirtung benötigt. Der VdK veranstaltet am Mittwoch, 2. August, von 14 bis 17 Uhr im Festzelt einen Seniorennachmittag. Seniorenbeauftragter Harald Köcher plant den Einsatz eines Shuttlebusses. Die Blasmusikkapelle aus Moosbach in Oberösterreich tritt am Samstag, 5. August, um 19 Uhr am Feuerwehrhaus zum Standkonzert auf. Um 17 Uhr soll in der Wieskirche ein Klassikkonzert über die Bühne gehen. Das Oldtimertreffen ist am selben Tag an der Burgtreswitzer Straße.Für den Unterausschuss "Markttreiben" erklärte Sandro Stefinger, dass für den Aufbau noch Helfer benötigt werden. Bürgermeister Ach sagte, dass für den Barbetrieb und die Küche noch Helfer gesucht werden. Die Vorbereitungen für die Erstellung der Festschrift sind voll im Gange. Die nächste Sitzung des Gesamtausschusses ist am Mittwoch, 8. März, im Gasthaus Feil in Ragenwies.