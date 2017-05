Gefällte Kastanien in Saubersrieth

05.05.2017

Wegen der Fällung der beiden Kastanien in Saubersrieth wird wohl ein Bußgeld verhängt. Die Begründung lautet laut Landratsamt: Die am 17. September 2015 von der Gartenfachberaterin Claudia Saller getroffene Beurteilung "dass [...] von einer beeinträchtigten Verkehrssicherheit ausgegangen werden kann" begründet die erst eineinhalb Jahre später erfolgte Fällung nicht mehr.

Als ahndbare Bußgeldtat verbleibt damit das Fällen der Kastanien innerhalb der Schutzfrist. Reinhard Schmid, Sprecher des Landratsamts Neustadt

Die Höhe des möglichen Bußgeldes steht noch nicht fest, da zunächst das Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet werden muss. Das Landratsamt ahndet das Absägen innerhalb der Schutzfrist, erklärte stellvertretender Pressesprecher Reinhard Schmid am Freitag. In den kommenden Tagen erhält die Gemeinde Bescheid. Danach beginnt die zweiwöchige Frist, sich zu äußern. Diese Stellungnahme bestimmt den weiteren Verlauf des Verfahren beziehungsweise die Höhe des Bußgelds.Martin Kraus und Evelyn Babl von der Unteren Naturschutzbehörde hatten am Donnerstag die Kastanien begutachtet. Diese waren weder durch eine Baumschutzverordnung noch als Naturdenkmal oder anderweitig rechtlich geschützt und hätten innerhalb der gesetzlichen Frist von Anfang Oktober bis Ende Februar abgesägt werden dürfen.Eine Fällung außerhalb ist nur erlaubt, wenn es um die Verkehrssicherheit geht. "Kann der Verursacher durch ein entsprechendes Baumgutachten belegen, dass eine Fällung wegen fehlender Stand- und Bruchsicherheit erforderlich gewesen ist, würde auch der zeitliche Verstoß entkräftet werden", informierte Landratsamtssprecher Schmid.