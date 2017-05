Politik Moosbach

26.05.2017

26.05.2017

Die Baumfällaktion in Saubersrieth war auch Thema in der SPD-Jahreshauptversammlung. Der Gemeinderat sei darüber nicht informiert gewesen.

Steuereinnahmen sprudeln

Viele Leerstände

Ehrungen In der SPD-Jahreshauptversammlung standen auch Ehrungen auf der Tagesordnung. 10 Jahre: Helga Wondrak, Waltraud Schlicht, Franziska Maier, Marco Stefinger und Gerhard Schmidbauer. 15 Jahre: Roland Bäumler. 25 Jahre: Ludwig Träger. 30 Jahre: Gertraud Schönberger, Elfriede Reitinger und Josef Gradl. 35 Jahre: Manfred Völkl. 45 Jahre: Herbert Reitinger. (gi)

(gi) Vorsitzender Hans Maier betonte, dass zumindest die SPD-Fraktion nicht informiert worden war. Das Thema wurde auch nicht im Gremium behandelt. Darüber wunderten sich die Teilnehmer bei der Diskussion.Maier berichtete über die vielen Aktivitäten im vergangenen Jahr. Erwähnenswert war vor allem der Vereinsausflug nach Bela, an dem auch viele Nicht-SPD-Mitglieder teilgenommen hatten. "Uns wurde ein sehr schöner Empfang durch die tschechische Gemeinde und dem Bürgermeister bereitet", schwärmte der Vorsitzende. Ein Gegenbesuch soll folgen. Maier bedauerte, dass sich Bürgermeister Hermann Ach dazu keine Zeit nehme.Zur Gemeindepolitik stellte der Sprecher fest, dass die Moosbacher Versorgungsgesellschaft (MVG) der Kommune gut tue. Vielen Schulden seien aber an die MVG ausgelagert worden. Die Stabilisierungshilfen des Staats wirken sich positiv auf den Haushalt aus. Eine Förderung durch das Kommunale Investitionsprogramm (KIP) sei leider nicht erreicht worden. Zum Gewerbegebiet Hammermühle bemerkte Maier: "Da scheint sich jetzt endlich etwas zu tun. Näheres bleibt abzuwarten."Zum Windkraftstandort Bromberg berichtete er, dass die Firma Juwi ein Gutachten zwecks Eignung des Standorts in Auftrag gebe. Angeblich kämen laut Bürgermeister keine Kosten auf den Markt zu. Für weitere Stabilisierungshilfen sah Maier dank der sprudelnden Steuereinnahmen gute Chancen. Josef Rauch forderte zum wiederholten Mal die Anbindung von Moosbach an den Bocklweg. Radfahren sei heutzutage der Trend für Einheimische und Touristen. Auch die maroden Gehsteige würden saniert. "Die Gemeinde habe die Pflicht, die Straßen (und auch die Gehwege) in Ordnung zu halten."In ein paar Jahren wären die Schäden so groß, dass die Anwohner bezahlen müssten. Rauch forderte zudem erneut ein Markt-Entwicklungskonzept. "Wohin soll es mit Moosbach gehen?" Er wies auch auf die vielen Leerstände hin. "Wir sollten europäisch denken, um Frieden und Wohlstand bei uns zu erhalten." Dazu gehöre der Kontakt nach Tschechien. Dies helfe, Vorurteile abzubauen, meinte Rauch.Bundestagsabgeordneter Uli Grötsch freute sich über die vielen Eintritte vor allem junger Leute in die SPD. Die SPD-Mitgliederbefragung zum Landesvorsitz der SPD in Bayern betrachte er als gute Sache. Bereits im ersten Wahlgang errang Natascha Kohnen die absolute Mehrheit, das bedeute eine breite Zustimmung der Basis. "Es ist eine Ehre für mich, Generalsekretär zu werden", freute sich Grötsch über Kohnens Angebot. Der Parlamentarier aus Waidhaus versprach aber auch, dass die Arbeit vor Ort nicht zu kurz kommen werde.