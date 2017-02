Politik Moosbach

20.02.2017

13

0 20.02.201713

Das 1968 aufgestellte Kriegerdenkmal an der Moosbacher Pfarrkirche ist Opfer der Außenrenovierung. Architekt Gerfried Mühlbauer aus Weiden hat schon einen Plan für ein neues Monument.

Lebenswerte Lösung

Grunderwerb ein Problem

Die Skizze sieht ein Denkmal vor, das aus drei Kreuzen besteht. Das mittlere ist das frühere Kirchturm-Kreuz. Die Räte standen dieser Lösung aufgeschlossen gegenüber. Es müsse aber noch geklärt werden, wie die Namen der Gefallenen und Vermissten wieder angebracht werden. Dafür soll ein Angebot eingeholt werden. Auch der Kriegerverein müsse sich an den Kosten beteiligen.Bei der Außenrenovierung der Pfarrkirche wurde auch der Pflasterbelag im Bereich des Kriegerdenkmals zerstört. Zur Wiederverlegung des Pflasters wird der Markt einen Betrag von 19 000 Euro leisten. Nichts einzuwenden hatten das Gremium auch gegen die Aufstellung einer Madonnen-Säule zwischen der Sakristei und der Musikschule.Das Baugebiet "Steinling III" enthält 89 Parzellen, ist aber noch völlig unbebaut. In nächster Zeit soll es für 18 Bauplätze erschlossen werden. 20 von 23 Anliegern des davor liegenden Areals "Steinling II" sind gegen eine Erschließung von 89 Bauplätzen über die von ihnen finanzierte Straße. Mit einer Unterschriftensammlung wandten sie sich an den Marktrat mit der Bitte, nach einer fachlichen sowie lebenswerten Lösung zu suchen. Sie wünschen eine grundlegende Überarbeitung des Bebauungsplans. Allerdings läuft die Ausschreibung für die Teilerschließung von 18 Bauplätzen bereits, Angebotseröffnung ist am 1. März. Bürgermeister Hermann Ach schlug vor, die Straßenführung des Bebauungsplans "Steinling III" überprüfen zu lassen. Dazu soll ein Verkehrskonzept für den gesamten Siedlungsbereich eingeholt werden. Einstimmig genehmigte dies das Gremium. Unabhängig davon laufe aber das Angebotsverfahren für die Teilerschließung von 18 Bauplätzen weiter.Außerdem stand der Etat auf der Tagesordnung. Alle Fraktionen dankten Kämmerer Thomas Bodensteiner für dessen solide und umsichtige Arbeit bei der Aufstellung des Rekordhaushalts 2017. Haushaltssatzung und -plan wurden mit folgenden Eckdaten einstimmig genehmigt: Verwaltungshaushalt 4 673 200 Euro, Vermögensetat 4 688 200 Euro. Keine Darlehensaufnahmen. Die Steuerhebesätze betragen bei den Grundsteuern 380 und bei der Gewerbesteuer 360 Prozent. Durch eine Erhöhung der Schlüsselzuweisung und die Senkung der Kreisumlage 2017 wurden nochmals 59 000 Euro für den Investitionshaushalt frei. Die Räte beschlossen, davon 20 000 Euro für den Bau eines Feuerwehrhauses in Burgtreswitz, 5000 Euro für den Unterhalt von Kinderspielplätzen und zusätzlich 5000 Euro für den Kindergarten auszugeben. Die Mittel des Straßenunterhaltes sollen von 80 000 auf 100 000 Euro und die für den Winterdienst von 50 000 auf 59 000 Euro aufgestockt werden.Erhard Scheuerer schlug 2500 Euro zur Unterstützung der Sebastianskapelle bei Burgtreswitz vor. Die Gemeinderäte befürchteten Bezugsfälle, denn die Kapelle sei Eigentum der Kirchenstiftung Burgtreswitz. Johann Schnupfhagn befürchtete immense Kosten bei der Trockenlegung. Sollten die Kosten völlig aus dem Ruder geraten, dann könnte im Gemeinderat nochmals darüber beraten werden, stellte das Gremium in Aussicht.Rauch wollte wissen, ob es schon Pläne für die Anbindung von Moosbach an den Bocklweg bei Lohma gebe. Bürgermeister und Geschäftsleiter Andreas Hofmeister wiesen auf fehlende Bereitschaft von Grundstückseigentümern zum Verkauf hin. "Solange wir den Grund nicht haben, baut der Staat die Gehwege nicht." Konrad Lingl und Scheuerer wiesen auf alternative Trassen für das Teilstück von Moosbach bis zum Sperlweiher hin. Dafür stellten die Räte 20 000 Euro bereit, mit der Fertigstellung des Teilstücke sei noch 2017 zu rechnen. Ab Sperlweiher wäre der Grunderwerb kein Problem und der Staat könnte den Radweg bauen.