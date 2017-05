Politik Moosbach

12.05.2017

Der Tagesordnungspunkt "Windkraftstandort Bromberg" im Marktrat Moosbach hat Konfliktpotenzial. Das Gelände liegt im Landschaftsschutzgebiet und kann für Windräder nur genutzt werden, wenn es aus dem Schutzgebiet herausgenommen wird.

Überplanmäßige Ausgabe

Birken kommen weg

Geschwindigkeitsanzeige zeigt Wirkung Erhard Scheuerer wies im Marktrat auf die positiven Auswirkungen der Geschwindigkeitsanzeigen in der Ortsdurchfahrt Burgtreswitz hin. Etwa ein Drittel der Fahrzeuge fahren nun langsamer.



Der Anlieger Josef Dirscherl will deshalb auch Geschwindigkeitsanzeiger beim Fahren ortsauswärts. Bürgermeister Hermann Ach versprach, einen entsprechenden Antrag zu stellen. (gi)

(gi) Mit einer artenschutzrechtlichen Prüfung will der Markt feststellen lassen, ob die Herausnahme aus dem Schutzgebiet möglich ist. Soll diese Prüfung, die rund 65 000 Euro kosten und die Firma Juwi bezahlen würde, jetzt schon durchgeführt werden?Marktrat Josef Schafbauer schlug vor, dass vorher die Bürger informiert werden sollten, denn es gebe zu viele Unsicherheiten über das Vorhaben. Bürgermeister Hermann Ach sah das anders. Es gehe derzeit zunächst um die Frage, ob das Vorhaben aus artenschutzrechtlichen Gründen überhaupt realisierbar sei. Der Rathauschef schlug deshalb eine Zurückstellung des Punkts vor, da wegen der Auftragsvergabe nochmals mit der Firma Juwi gesprochen werden müsse.Ach betonte, dass die Kommune jederzeit Herr des Verfahrens bleiben müsse. Auf Anfrage von Erhard Scheuerer versicherte er, dass die naturschutzrechtlichen Gutachten die Firma Juwi zu bezahlen habe, egal wie die Sache ausgehe. Einstimmig stellte das Gremium den Punkt zurück. Grünes Licht gaben die Räte für eine Mitgliedschaft zum geplanten Zweckverband Werbegemeinschaft Naturpark Oberpfälzer Wald. Der Zweckverband könnte selbst Personal beschäftigen und auch verbesserte Fördermöglichkeiten nutzen.An den Rechnungsprüfungsausschuss wurde die Jahresrechnung 2016 übergeben. Die Einnahmen und Ausgaben lagen bei 8 657 350 Euro. Wichtigste Einnahmen waren die Schlüsselzuweisung mit 1 091 192 Euro, die Einkommensteuer (818 657 Euro) und die Grund- und Gewerbesteuern (636 954 Euro). Die größten Ausgaben waren die Kreisumlage (792 070 Euro), die Schuldentilgungen (139 696 Euro) und die Kreditzinsen (92 390 Euro). Zur Rücklage wurden 11 252 Euro zugeführt.Nichts einzuwenden hatten die Räte gegen die Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis für die Weiheranlage von Robert Rappl, Wirthsschleif 1. Die Weiheranlage und auch die Wasserversorgungsanlage Tröbes werden mit Wasser aus dem Viertelbach-Gebiet gespeist.Vorsorglich wurde deshalb beschlossen, dass Beeinträchtigungen der Weiheranlage durch den Betrieb der Wasserversorgung entschädigungslos geduldet werden müssen. Auf Anfrage von Josef Hierold erklärte Geschäftsleiter Andreas Hofmeister, dass der Markt zur Fassung neuer Quellen ein wasserrechtliches Verfahren beantragen müsste.Für das neue Baugebiet in Etzgersrieth wurden die Erschließungsarbeiten in beschränkt-öffentlicher Form ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt die Baufirma Hartinger, Kleinschwand, mit einer Auftragssumme von 127 047 Euro. Mit den Nebenkosten fallen somit Kosten von rund 150 000 Euro an. Ursprünglich wurde mit 73 000 Euro gerechnet. Der Marktrat genehmigte diese überplanmäßige Ausgabe und erwartet eventuell weniger Ausgaben beim Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße von Niederland nach Etzgersrieth.Bürgermeister Ach gab bekannt, dass das Totholz der alten Eiche am Marktplatz entfernt werde. Die Maßnahme diene der Verkehrssicherheit. Er wies darauf hin, dass es Stimmen in der Bevölkerung gebe, die eine Entfernung der Eiche verlangen.Josef Rauch wollte vom Bürgermeister wissen, ob auch die Birken vor dem Friedhof entfernt werden. Der Rathauschef bejahte dies. Ein Gartenfachmann äußerte gegenüber ihm den Verdacht auf Fäulnisbildung. Im Herbst werden deshalb die Bäume per Autokran entfernt. Danach sollen Ersatzpflanzungen durchgeführt werden. "Wenn jemand von Ihnen die Haftung übernehmen möchte, kann ich die Bäume stehen lassen", bat Ach um Verständnis.Die SPD-Fraktion hat die Gemeinde Belá für 26. Mai zu einem Besuch nach Moosbach eingeladen. Auf dem Programm stehen die Besichtigung der Hackschnitzelheizung und des Schlosses Burgtreswitz. Ach erklärte, dass er an diesem Tag nicht in Moosbach sei. Im Übrigen handele es sich dabei auch nicht um einen offiziellen Besuch der Gemeinde Moosbach. Möglicherweise werde im Herbst ein Termin mit Belá vereinbart.