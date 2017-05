Politik Moosbach

Auch über eine Woche, nachdem die zwei Kastanienbäume bei der Kapelle in Saubersrieth gefällt worden sind, kann sich Johann Voit immer noch nicht beruhigen. Vom Besuch zweier Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde erhofft er sich Klarheit. Doch der Ortstermin gerät zur Farce.

Mehrheit für Erhalt

Jahrzehnte vergehen

Alles kahl, alles weg. Das Ortsbild ist jetzt total verschandelt. Wir nehmen das nicht so ohne weiteres hin. Johann Voit

Angmerkt von Thorsten Schreiber: Sorge um ein Stück Heimat Bäume sind gut fürs Klima und tragen zur Artenvielfalt bei. Sie sorgen für saubere Luft, spenden Schatten und haben daher auch für Menschen wichtige Funktionen. Die beiden gefällten Kastanien mitten in Saubersrieth waren für die Bevölkerung noch mehr: nämlich ein Stück Heimat.



Zwar ist es rechtens, dass die Untere Naturschutzbehörde und Bürgermeister Hermann Ach die Begutachtung intern ansetzen. Einen Gefallen haben sich die Verantwortlichen damit aber wohl kaum getan. Denn das öffentliche Interesse ist gerade in diesem Fall, der seit über einer Woche durch die Medien geistert, hoch. Und es wird auch nicht geringer, bis das Ergebnis der Expertise vorliegt.



Saubersrieth. Neben 15 Bürgern waren auch Evelyn Babl sowie Martin Kraus von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises vor Ort, um sich die beiden Baumleichen noch einmal anzusehen. Bürgermeister Hermann Ach kam in Begleitung des Anwalts Gerd Michler, und auch Erster Polizeihauptkommissar Martin Zehent nahm teil. Die Besichtigung der Bäume verlief jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, Voit als Eingeladener durfte daran teilnehmen. Bei der anschließenden Besprechung wurde er jedoch weggeschickt.Danach stellten sich wenigstens Babl und Kraus den Fragen der Bürger, die über das Vorgehen von Rathauschef und Behörde nur den Kopf schüttelten. Sogar Mauscheleivorwürfe wurden laut. Ein Ergebnis teilten die Landratsamts-Vertreter nicht mit, sondern verwiesen wegen des laufenden Verfahrens auf die Pressestelle in Neustadt. Frühestens am Freitag sei mit einer Auskunft zu rechnen. Ach verschwand wortlos.Was bleibt, sind Wut und Trauer. "Alles kahl, alles weg. Das Ortsbild ist jetzt total verschandelt. Wir nehmen das nicht so ohne weiteres hin", ärgerte sich Voit. Etwa 80 Prozent der Saubersriether seien dafür gewesen, die beiden Bäume zu erhalten. Für die Sanierung "hätten wir sogar gesammelt". Es habe aber auch Stimmen gegeben wie: "Jetzt kann man die Kapelle schön sehen." Doch für Voit ist es "ein Verbrechen an der Natur". Einige Saubersriether hätten sogar geweint, als die gefällten Bäume dalagen, meinte eine Frau. Wie bestellt, fing es dann an zu regnen.Kinder hätten immer wieder die auf dem Boden liegenden Kastanien gesammelt und große Freude daran gehabt. Abends sah Voit oft Fledermäuse um die Bäume schwirren. "Alles vorbei." Bis die von Ach in Aussicht gestellten Ersatzpflanzungen wieder groß genug sind, vergehen Jahrzehnte. "Das werde ich wohl nicht mehr erleben", bedauerte Voit.Auf der Suche nach einem Schuldigen hatten einige wohl Gastronom Michael Schieder ausgemacht. Er schilderte in einem Schreiben an die Saubersriether Haushalte, das der Redaktion vorliegt, den Sachverhalt. 2014 habe er beim Rasenmähen entdeckt, dass von einem Kastanienbaum in etwa einem Meter Höhe Wasser aus einem Loch austrat. Dies habe er dem Bürgermeister mitgeteilt, "um sicherzustellen, dass vom Baum keine Gefahr für den Straßenverkehr beziehungsweise Personen ausgeht".Alle weiteren Anfragen zu Thema Baum seien "auf Initiative anderer Dorfbewohner ausgegangen". Schieders Fazit: "Dieser Vorfall spiegelt nur das wider, was passiert, wenn in einem Dorf Neid und Hass regieren, anstatt dass man zusammenarbeitet und miteinander redet, damit man gemeinsam etwas voranbringt."