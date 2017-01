Sport Moosbach

26.01.2017

Die Brieftaubenvereine Vohenstrauß und Moosbach haben neue Meister. Alois Scheinkönig und Josef Prem sahnen kräftig ab.

Die Ergebnisse

Weitere Meistertitel

Vohenstrauß/Moosbach. Die Brieftaubenvereine Vohenstrauß und Moosbach hielten im Vereinslokal Böhm in Altenstadt ihre Vereins- und Einsatzstellen-Versammlung ab. Vorsitzender Peter Walbrunn gab einen kurzen Rückblick über das Reisejahr 2016. Dank der umsichtigen und erfahrenen Flugleiter gingen 14 Alt- und 5 Jungflüge ohne größere Verluste über die Bühne. An diesen Flügen beteiligten sich die Vohenstraußer Züchter mit 1760 Brieftauben. Walbrunn und Michael Kreuzer überreichten die Pokale an die Sieger.Vereinsmeister wurde Richard Schmid mit 39 Preisen vor der Schlaggemeinschaft Alois Scheinkönig und Josef Prem (33). Dritter wurde Gerhard Lehner (27). Jungflugmeister wurde Peter Walbrunn mit 10 Preisen, gefolgt von Gerhard Lehner (7). Stadtmeister wurde die Schlaggemeinschaft Alois Scheinkönig und Josef Prem. Besitzer des besten Vogels mit 10 Preisen sowie besten jährigen Vogel ist die Schlaggemeinschaft Alois Scheinkönig und Josef Prem. Das beste Weibchen hatte Richard Schmid mit 10 Preisen. Das beste jährige Weibchen mit 9 Preisen besitzt Gerhard Lehner. Die beste Jungtaube mit 4 Preisen kommt aus dem Schlag von Peter Walbrunn.Auch um die Meisterschaft der Einsatzstelle gab es spannende Flüge. Einsatzstellenmeister wurde die Schlaggemeinschaft Alois Scheinkönig und Josef Prem mit 40 Preisen und 15 966 Preiskilometern vor Richard Schmid (47 und 15 739) sowie Albert Gollwitzer (46 und 14 311).Jungflugmeister wurde Johann Bäumler mit 20 Preisen und 3330 Kilometern, gefolgt von Josef Huber und Manfred Kühn. Generalmeister wurde die Schlaggemeinschaft Alois Scheinkönig und Josef Prem mit 36 Preisen. Jährigenmeister wurden ebenfalls Scheinkönig und Prem, vor Albert Gollwitzer. Der Männchenmeister mit 25 Preisen kommt auch aus dem Schlag von Scheinkönig und Prem, gefolgt von Richard Schmid (20). Weibchenmeister wurde Richard Schmid mit 31 Preisen vor Albert Gollwitzer (29).Den besten Vogel der Einsatzstelle besitzt die Schlaggemeinschaft Scheinkönig-Prem mit 9 Preisen. Beide hatten auch den besten jährigen Vogel mit 7 Preisen. Das beste Weibchen kommt von Richard Schmid mit 10 Preisen. Das beste jährigen Weibchen mit 11 Preisen besitzt Albert Gollwitzer. Die beste Jungtaube in der Einsatzstelle mit 5 Preisen hatte Johann Bäumler.