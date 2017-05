Sport Moosbach

Heumaden. (gi) Der Schützenverein 1953 "Loisbachtal" Heumaden hat neue Könige und Schützenlieseln. Sportleiter Johannes Hanauer freute sich über die zahlreiche Beteiligung. Von den 150 Mitgliedern nahmen immerhin 53 am Wettbewerb teil. Das Königsschießen sei jährlich der sportliche und gesellschaftliche Höhepunkt, erklärten Hanauer und Schützenmeisterin Claudia Kraus bei der Proklamation.

Zur Überraschung vieler holte sich Christian Reichl mit einem 185,5-Teiler die Schützenkönigswürde. Vizekönig wurde Johannes Kraus (310,3). Mit einem hervorragenden 24,7-Teiler sicherte sich Veronika Seegerer den Titel der Schützenliesel. Vizeliesel wurde Nicole Wittmann (100,3). Glücklich war Thomas Portner über die Auszeichnung zum Jugendkönig. Mit einem 358,1-Teiler lag er vor Annalena Kraus (591,9). Luftpistolenkönig wurde Thomas Menzel (358,6) und Vizekönig Marion Portner (625,0).Die Könige erhielten die Vereinsketten, und um den Hals der Vizekönige baumelten Wurstketten. Gausportleiterin Nicole Wittmann sprach von "hervorragenden sportlichen Leistungen". Hanauer lud die Mitglieder zum am 6. Mai beginnenden Marktmeisterschaftsschießen in Gebhardsreuth ein. Am 10. Mai sei die Anlage für den Schützenverein Heumaden reserviert.