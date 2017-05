Sport Moosbach

07.05.2017

16

0 07.05.201716

Mit Spannung wurde die Verkündung der Pokalsieger und Vereinsmeister des Schützenvereins "Loisbachtal" Heumaden erwartet. Dass der Besuch dabei gut ist, freut Schützenmeisterin Claudia Kraus ganz besonders.

(gi) Auch Bürgermeister Hermann Ach und Gausportleiterin Nicole Wittmann waren ins Gasthaus Bock gekommen. Sportleiter Johannes Hanauer, Kraus und Ach nahmen die Ehrungen vor. Den von Marion Portner gestifteten Schülerpokal holte sich Pascal Sier mit einem 240,8- Teiler vor Marco Voit (404,0-Teiler). Den Jugendpokal stiftete Hans Kraus. Es gewann ihn Annalena Kraus (109,6-Teiler) vor Thomas Portner (312,8-Teiler). Der vom Bürgermeister gestiftete Damenpokal ging an Nicole Wittmann (23,4-Teiler) vor Veronika Seegerer (76,4-Teiler).Josef Zielbauer stiftete den Luftpistolen-Pokal. Wolfgang Hettler holte sich die Trophäe mit einem 208,2- Teiler vor Josef Spitzner (269,7). Hart umkämpft war der von Georg Bock gestiftete Herrenpokal. Vorgegeben war ein 500-Teiler. Josef Bock jun. setzte sich mit einem 499,6-Teiler vor Peter Riedl (497,9) durch.48 Schützen hatten um die Gutscheinscheibe gekämpft. Am Ende war Sandra Ach mit 58 Zehnteln Siegerin vor Christoph Baier mit 57 Zehnteln. Auch die Brotzeitscheibe war sehr begehrt. Sie holte sich ebenfalls Sandra Ach mit 121 Ringen vor Adolf Seegerer (120). Dann wurde es spannend, denn es ging um die Bekanntgabe der Vereinsmeister. Den Titel in der Schützenklasse sicherte sich Raphael Sier mit 371 Ringen vor Johannes Hanauer (358) und Martin Forster (341). Bei den Damen siegte Veronika Seegerer mit 363 Ringen vor Claudia Kraus (363) und Marion Portner (353). Annalena Kraus wurde Meisterin in der Jugendklasse mit 332 Ringen vor Thomas Portner (255).Martin Forster holte sich mit der Luftpistole bei 333 Ringen, gefolgt von Wolfgang Hettler (330) und Petra Zielbauer (328), den Titel.