Sport Moosbach

27.01.2017

27.01.2017

Der Schützengrenzgau Vohenstrauß bekommt von Bezirksschützenmeister Harald Frischholz viel Lob. Das liegt an den vielen Aktivitäten, sportlichen Erfolgen und der Mitgliederentwicklung. Eine Veranstaltung von 2016 sticht besonders heraus.

3083 Mitglieder

Bericht des Sportleiters

Gegenwind aus Regensburg

Ergebnis der Neuwahlen Die Neuwahlen beim Sportschützengrenzgau Vohenstrauß brachten folgendes Ergebnis: Gauschützenmeister Stefan Brandmiller, Stellvertreter Anton Hirnet und Josef Bäumler; Schriftführerinnen Christina Lukas und Stefanie Mack; Schatzmeister Hubert Liebl; Kassenprüfer Josef Hermann und Markus Brenner; Sportleiterin Nicole Wittmann, Stellvertreter Stefan Ach, Manuela Vogl, und Karl Hölzl; Damenleiterin Claudia Werner; Rundenwettkampfobmann Manuel Arnold. Ausschuss: Herbert Stahl, Willi Striegl, Hans Kellner, Dietrich Schmidt, Karlheinz Hagner, Rudolf Grundler senior, Fabian Wild, Florian Fleischmann, Christoph Baier und Werner Braun. Ehrenausschuss: Michael Olbricht, Anton Hirnet und Dietrich Schmidt. Referent für die Mitgliederwerbung bleibt Thomas Menzel und Referent für die EDV Stefan Kopetzky. (gi)

Heumaden. In der Jahreshauptversammlung im Schützenhaus blickte Gauschützenmeister Stefan Brandmiller auf die vielen Ereignisse zurück. Ein Höhepunkt war der Bezirksschützentag in Pleystein. Gaukönig wurde Christoph Baier vom Schützenverein Gebhardsreuth und Gauliesl Magdalena Kellner von der Schützengesellschaft Roggenstein.Bei der 90-Jahr-Feier gab es unter anderem einen Gauehrenabend in der Vohenstraußer Friedrichsburg. Brandmiller bedauerte, dass von den Bürgermeistern des Altlandkreises nur drei erschienen waren. "Den anderen war es nicht einmal eine Absage wert." Mit dem Anstieg der Mitgliederzahl von 3046 auf 3083 war der Sprecher zufrieden.Gausportleiter Florian Frischmann freute sich über die Teilnahme von 248 Schützen bei der Gaumeisterschaft. 35 davon bekamen die Startkarte für die Bayerische Meisterschaft. Zwei schafften die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften. Denise Stöcker aus Kaimling belegte den achten Platz. Beim Bezirkskönigsschießen holte der Grenzgau zwei Königswürden.Andreas Krös verlas den Bericht des verhinderten Gaujugendleiters Valentin Kellner. 52 Jungschützen aus 17 Vereinen nahmen am Jugendgaudischießen in Gebhardsreuth teil. Die Gautrophäe errang der Schützenverein Frankenreuth.Rundenwettkampfleiter Christoph Baier informierte über die Teilnahme der Vereine an den Rundenwettkämpfen. Die erste Mannschaft aus Oberlind schießt in der Bayernliga, die Schützenvereine Roggenstein, Pleystein, Döllnitz und Waldheim, Lennesrieth und Pfrentsch gehen in der Bezirksoberliga an den Start. 5 Vereine gehören der Bezirksliga und 111 Mannschaften der Gauliga an.Gauschatzmeister Hubert Liebl legte einen Kassenbericht vor, der für die Anwesenden zufriedenstellend ausfiel. Stellvertretende Landrätin Margit Kirzinger versicherte, dass der Landkreis hinter den Schützenvereinen stehe. So wurde die Sportförderung pro Jungschützen von 3,50 auf 5,00 Euro erhöht. Bürgermeister Hermann Ach gratulierte, dass der Gau für die nächsten drei Jahre wieder eine schlagkräftige Mannschaft besitzt. Gleichzeitig lud er zum Heimatfest nach Moosbach ein. Er erinnerte an die Veranstaltung der Schützen am Samstag, 5. August, im Festzelt mit der Preisverleihung des Gaus.Bezirksschützenmeister Frischholz zollte dem Grenzgau Anerkennung. Er gab bekannt, dass die Bezirksgeschäftsstelle trotz Gegenwind aus Regensburg nach Weiden verlegt worden war. Das Schützenfest in Pleystein nannte er einen Höhepunkt.