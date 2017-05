Sport Moosbach

Die Neuwahlen bereiten dem Tennisclub (TC) Moosbach keine Probleme. Dafür verursacht eine Veranstaltung Ärger.

Nachwuchs im Visier

Michael Bock bleibt Vorsitzender Weiterhin an der Spitze des TC Moosbach steht Michael Bock. Sein Stellvertreter ist Florian Moller. Die Kasse führt Josef Seiler. Um das Schriftliche kümmert sich Mario Hochholzer. Den Posten des technischen Leiters hat weiterhin Georg Schießl inne. Als Beisitzer fungieren Thomas Forster, Heinrich Forster, Armin Bulenda und Ferdinand Schießl. Kassenprüfer bleiben Eduard Fuchs und Johann Bock. (gi)

(gi) Vorsitzender Michael Bock und seine Vorstandskollegen zeigten sich in der Jahreshauptversammlung sehr enttäuscht über die Besucherzahl beim Faschingsball. Für 2018 sei deshalb keiner mehr geplant. Die Führungsriege sei aber für Vorschläge für ein Alternativprogramm offen, da sich der Tennisclub auch weiterhin in der Öffentlichkeit präsentieren möchte.Als Höhepunkt des Vereinslebens stellte Bock den bestens von Heinrich Forster organisierten Skiausflug nach Saalbach/Hinterglemm heraus. "Hier finde der TC Moosbach großen Zuspruch." Zudem hielten die Sportler ein Trainingslager in Prag beim ehemaligen Trainer und einst aktiven Spieler Ivan Petr ab. Georg Schießl hatte sich um den reibungslosen Ablauf gekümmert. Im Ausblick auf das Heimatfest bemerkte Bock, dass der TC beim Kinderprogramm, den Mädchen und Buben das Tennisspielen nahebringen wolle.Technischer Leiter Georg Schießl blickte auf eine erfolgreiche Saison zurück. "Alle Mannschaften erreichten die gesetzten Ziele." 2016 war auch seit längerem wieder einmal eine zweite Herrenmannschaft im Punktspielbetrieb. "Diese war zwar mit gemischtem Erfolg, aber dafür mit viel Ehrgeiz und Kameradschaft bei der Sache." Heuer wollen die Moosbacher neben den beiden Herrenteams auch eine zweite Damenmannschaft ins Rennen schicken. Die männliche U 18 und die weibliche U 14 bilden eine Spielgemeinschaft mit dem TC Pleystein.Kassier Josef Seiler berichtete von einem sehr soliden Kassenstand. Hier müsse in den nächsten Jahren wieder viel Geld in Renovierungsarbeiten der Tennisanlage fließen. Momentan werde ein Teil der Terrasse neu angelegt. Bis zum Punktspielstart müsse diese fertiggestellt sein. Bürgermeister Hermann Ach sah die Spielgemeinschaft im Jugendbereich mit dem TC Pleystein positiv. Auch am Tennissport gehe dieser Trend nicht vorbei, was an den geburtenschwachen Jahrgängen liege. In seinem Schlusswort wandte sich Bock an alle aktiven Mitglieder, sich noch mehr am jährlichen Arbeitsdienst zu beteiligen. Anschließend lud er alle noch zur Brotzeit mit Umtrunk ein.