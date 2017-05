Vermischtes Moosbach

17.05.2017

Die seit mehreren Monaten laufenden Sanierungsarbeiten an der Moosbacher Pfarrkirche St. Peter und Paul sind seit heute Mittag jäh unterbrochen. Ein Schwelbrand am Kirchturmdach fordert rund 80 Feuerwehrleute.

Ein Arbeiter war gegen 11.15 Uhr damit beschäftigt, das Kupferblech an der Traufe zum Kirchturm zu verlängern und hartzulöten. Dabei entzündeten sich die darunterliegenden Holzbretter. Obwohl der Arbeiter sofort versuchte, mit einem bereitstehenden Eimer Wasser zu löschen, war es offenbar aussichtslos, dem Schwelbrand Herr zu werden.Durch die spontanen Löschversuche erlitt der Handwerker Brandverletzungen an der Hand, die BRK-Rettungskräfte behandelten. Ansonsten wurden bisher keine weiteren Personen verletzt.Ein starkes Feuerwehraufgebot eilte nach Moosbach. Wichtige Dienste leistete die Drehleiter der Vohenstraußer Stützpunktwehr, denn die Brandstelle verbarg sich direkt hinter dem Kirchturm zur Verbindung mit dem Dachstuhl. Nach den ersten Löschaktionen versuchten die Feuerwehrkräfte, mit Motorsägen die Dachhaut zu öffnen, um an den direkten Brandherd vorzudringen.Immer wieder stieg dichter Qualm aus dem Kirchenschiffdach. Pfarrer Josef Most war ebenfalls zur Stelle und musste mit ansehen, wie der Rauch aus der neueingedeckten Kirche emporstieg. Eine für den Nachmittag angesetzte Beerdigung wird in die nahegelegene Wieskirche verlegt.Die Einsatzleitung der rund 80 Feuerwehrkräfte aus Moosbach, Vohenstrauß, Pleystein, Schönsee, Burgtreswitz, Böhmischbruck, Burkhardsrieth, Heumaden, Saubersrieth, Lohma und Tröbes übernahm Kreisbrandrat Richard Meier. Kein leichtes Unterfangen für die am Dach eingesetzten Feuerwehrmänner, die mit den schwierigen Gegebenheiten in rund 30 Meter Höhe zu kämpfen hatten.Die erste vorsichtig geschätzte Schadenshöhe wurde mit 50 000 Euro beziffert. In Mitleidenschaft wurde auch das Kircheninnere durch das Löschwasser gezogen.