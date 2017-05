Vermischtes Moosbach

15.05.2017

31

0 15.05.201731

Margaretha Stahl gefallen Uniformen sehr. Zu ihrem 100. Geburtstag hatte sie daher einen ganz besonderen Wunsch.

Ausgeruhte Jubilarin

Eine Schwester lebt noch

Saubersrieth. (gi) Mit der 16 Mann starken Waidhauser Blasmusik kam die Dorfgemeinschaft, um die "Lenznbauern-Retl" zum 100. hochleben zu lassen. Sie ist damit die älteste Einwohnerin der Marktgemeinde Moosbach. Die Gratulanten formierten sich an der Kapelle und marschierten mit der Blasmusik im Zug zum Gasthaus "Michldamer". Dort spielten und sangen alle ein Ständchen "Viel Glück und viel Segen". Im Namen der Dorfgemeinschaft überbrachte Josef Hierold senior die besten Glück- und Segenswünsche.Beim 99. Geburtstag hatte sich Stahl zum 100. Wiegenfest Blasmusik, Uniformen und einen Schnaps vom Kapplhof aus Saubersrieth gewünscht. So waren einige Männer in die Feuerwehr-Uniform zum Gratulieren geschlüpft, weil ihr doch diese Kleidungsstücke so gefallen.Braun gebrannt und ausgeruht nach dem Mittagsschläfchen empfing sie am Nachmittag Pfarrer Josef Most, Landrat Andreas Meier, Bürgermeister Hermann Ach und eine Abordnung des Katholischen Frauenbunds. Der Geistliche überreichte ein Geschenk. Vom Landrat gab es eine Glückwunschkarte mit Inhalt. Bürgermeister Ach hatte die Ehre, der Jubilarin die Glückwünsche von Ministerpräsident Horst Seehofer zu übermitteln, und eine Silbermedaille mit dem Bildnis der Patrona Bavaria zu überreichen. Von der Gemeinde übergab Ach einen Geschenkkorb. "Schöi, dass ihr alle an mi denkt habts", dankte die Hundertjährige.Die christliche Jubilarin lebt mit Gottvertrauen. Jeden Tag unternimmt sie einen kleinen Spaziergang mit ihrem Rollator von ihrem Haus bis zur Kapelle und wieder zurück oder genießt die Sonne am Balkon und liebt auch ihre Couch. Sie hat eine Haushaltshilfe, unter der Woche kommt auch der Pflegedienst. Am Wochenende kümmern sich meistens die Töchter Maria und Irmgard um ihre Mutter. Telefonisch verbunden ist sie auch mit Tochter Christa aus Krumbach in Schwaben.Die Vorsitzenden Monika Schnupfhagn und Marga Braun sowie Ortsvertreterin Maria Bäumler gratulierten im Namen des Frauenbunds ihrem ältesten Mitglied. Stahl war 1994 der Gemeinschaft beigetreten. Geboren wurde sie am 13. Mai 1917 als Margaretha Grötsch. Sie war das älteste von acht Kindern in der Land- und Gastwirtschaft "Zum Michldamer" in Saubersrieth. Nur ihre zehn Jahre jüngere Schwester Lonie Bodensteiner lebt noch.Die Jubilarin heiratete 1949 Johann Stahl aus Saubersrieth. Beide betrieben eine kleine Landwirtschaft und hatten auch Freude mit der Imkerei. Zusätzlich arbeitete sie in der Hosenfabrik Hölzl in Vohenstrauß. Die Ehe war mit drei Töchtern gesegnet. Zur großen Familie zählen acht Enkel und neun Urenkel. Ihr Mann starb vor 27 Jahren. Sie liest auch noch gerne die Zeitung und interessiert sich für das Dorfgeschehen.