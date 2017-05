Vermischtes Moosbach

10.05.2017

8

0 10.05.2017

(gi) Die Wallfahrt zum Gegeißelten Heiland zur Wieskirche wurde am Montag eröffnet. Betend zogen die Gläubigen von der Pfarrkirche zur Wieskirche. Vorbeter waren Pfarrer Josef Most und Pfarrgemeinderatssprecherin Elisabeth Völkl. Eingereiht hatten sich der Pfarrgemeinderat, der Frauenbund und die Kolpingsfamilie mit Fahne.

Im ersten Pilgergottesdienst ging der Geistliche auf den heiligen Franz Xaver ein, der in der Wieskirche am rechten Seitenaltar mit dem Kreuz in der Hand dargestellt ist. Most informierte über dessen Leben und die vielen Spuren. Das gemeinsam gesungene Lied "Schönster Jesus auf der Wies, der so voller Gnaden ist" durfte bei der Messe nicht fehlen. Am Schluss des Festgottesdienstes dankte Pfarrer Most für die zahlreiche Teilnahme. Sein Dank galt der Organistin Petra Zielbauer und Maria Beugler für das Auf- und Zusperren des Gotteshauses.Jeden Montagabend ist bis Herbst nun Pilgergottesdienst in der Wieskirche. Jedoch ist am Montag, 15. Mai, bereits um 9 Uhr Pilgermesse in Konzelebration in der Wieskirche und zuvor um 8.30 Uhr Rosenkranz vor dem ausgesetzten Allerheiligsten.