Vermischtes Moosbach

11.05.2017

6

0 11.05.2017

(gi) Die Außenrenovierung der Pfarrkirche schreitet mit Riesenschritten voran. Auch die Dachdeckerarbeiten sind fast abgeschlossen. Das ist auch gut so, denn der Beginn des Heimatfests am 28. Juli rückt immer näher.

Auch die Außen-Putzarbeiten gehen zu Ende. Der Kirchturm erstrahlt bereits im hellen Gelb. Rechtzeitig vor dem Abbau des Turmgerüsts lieferte die Firma Lang & Gruber Glocken- und Turmtechnik aus Röhrnbach die vier restaurierten Zifferblätter mit den in Blattgold (24 Karat) gehaltenen Zeigern.Das Zifferblatt selbst hat die Landesfarben weiß und blau. Die 2,40 Meter hohen Zifferblätter wurden per Aufzug auf den 40 Meter hohen Kirchturm gebracht. Seit Mittwoch läuft die Turmuhr endlich wieder und die Moosbacher können per schnellen Blick auf den Kirchturm leicht feststellen, was die Stunde geschlagen hat.