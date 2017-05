Vermischtes Moosbach

01.05.2017

Das Ortsbild von Gaisheim hat sich durch die Beseitigung von zwei alten Ahornbäumen in den letzten Tagen gewaltig verändert. Die beiden Schattenspender sind festen Bestandteil in der rund 700 Jahre alten Dorfgeschichte. Rund 200 Jahre standen die Bäume am Eingang zur Brauerei Gaisheim, die im 18. Jahrhundert vom Hofmarkbesitzer Sebastian Palck gegründet und später von der Familie Scheuerer aus Niedermurach übernommen wurde.

1887 verließen die Scheuerer Gaisheim und gründeten die heutige Privatbrauerei in Moosbach. Die beiden Ahornbäume spendeten sicherlich dem neben der Brauerei liegenden Biergarten viel Schatten. Der Zustand der beiden Bäume hatte sich aber in den letzten Jahren rapide verschlechtert. Im Mittelteil der rund 20 Meter hohen Bäume zeigten sich erhebliche Schäden. Sie waren nicht mehr verkehrssicher. Es sei ein Wunder, dass noch niemand durch die Bäume Schäden erlitten habe, hieß es. Fachleute im Landratsamt Neustadt und Naturschützer gaben deshalb grünes Licht für die Fällung. Deutlich sichtbar zeigt der linke alte Ahornbaum eine Besonderheit: Ein rund 90 Zentimeter hoher Granitstein, der früher wahrscheinlich als Grenz- oder Markierungsstein diente, wuchs im Laufe vieler Jahrzehnte in den Baumstamm ein und wurde so von drei Stammseiten fest umschlossen.