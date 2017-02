Vermischtes Moosbach

10.02.2017

Kurz nach 6 Uhr am Freitagmorgen entdeckte der Besitzer im Moosbacher Gemeindeteil Leinschlag in seiner Garage einen Schwelbrand und alarmierte die Feuerwehr.

Das schnelle Eingreifen der Floriansjünger aus Moosbach, Burgtreswitz und Vohenstrauß verhinderte ein schlimmeres Ausmaß. Noch bevor das Feuer so richtig in dem Gebäude aufloderte, erstickten es die Einsatzkräfte im Keim. Die Familie betreibt in der etwa 6 mal 10 Meter großen Garage einen Stückholzofen, der auch mit Hackschnitzel befeuert werden kann. Dieser Ofen löste aus noch unbekanntem Grund den Brand aus. Laut der ermittelnden Polizeibeamten der Vohenstraußer Inspektion waren in der Garage neben einem Ford Focus, auch mehrere Motorräder und Fahrräder sowie andere Gegenstände untergebracht, die genauso wie die Hackschnitzelheizung erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurden. Auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage installiert. Das Gebäude ist total verrußt. BRK-Rettungskräfte wurden ebenfalls vorsichtshalber an den Brandort beordert. Den Gesamtschaden bezifferten die Polizeibeamten auf 30.000 Euro. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.