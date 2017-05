Vermischtes Moosbach

02.05.2017

02.05.2017

Etzgersrieth. (gi) "Stellen wir uns im Alltag unter dem Schutz des heiligen Georg", riet Ruhestandspfarrer Hermann Schötz den vielen Gläubigen beim Festgottesdienst zum Kirchenpatrozinium. Der Geistliche würdigte den im Jahre 303 als Märtyrer gestorbenen, der durch sein Leben zu einem Fürsprecher vor Gott für die ganze Welt wurde.

Georg zähle zu den 14 Nothelfern in der katholischen Kirche. Christen müssten gegenseitig Brüder sein und jedem Menschen Liebe entgegenbringen. Mit Pfarrer Schötz feierten die Etzgersriether auch den Namenstag des heiligen Georg. Bereits am Kirchenzug, angeführt von den Straßenmusikanten, nahmen die Feuerwehren aus Etzgersrieth, Rückersrieth und Böhmischbruck, die Landjugend Etzgersrieth, der Schützenverein Etzgersrieth, die Kriegervereine Etzgersrieth und Böhmischbruck sowie der Frauenbund Etzgersrieth mit vielen Mitgliedern und ihren Fahnenabordnungen teil. Mit allen Ministranten aus Etzgersrieth zog der Geistliche in die festlich geschmückte Dorfkirche ein. Die Straßenmusikanten und Karl Beugler (Orgel) umrahmten die Messe.Danach zogen alle Gläubigen durch den Ort. Der Umzug wurde eine Demonstration des Glaubens und der Verehrung des heiligen Georg, unter dessen Schutz der Ort Etzgersrieth steht. Anschließend trafen sich die Vereine zum Frühschoppen im Dorfgasthaus Ach.