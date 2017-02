Vermischtes Moosbach

03.02.2017

03.02.2017

Ausbildung wird bei der Feuerwehr Tröbes ganz groß geschrieben. In der Mitglieder-Versammlung im Gasthaus Bodensteiner legt Kommandant Hans Neuber einen Tätigkeitsbericht vor, der das bestätigt.

Aktive Jugendgruppe

Neuhaus fast Tagesreise

Tröbes. Drei technische Hilfeleistungen, sieben Übungen, monatelang Vorbereitungsübungen auf die Leistungsprüfung füllten seinen Kalender. Zwölf Feuerwehrleute bestanden die Leistungsprüfungen der Stufen 1 bis 3 sowie 5 und 6. Bei der Ausbildung widmeten sich die jungen Nachwuchskräfte den Modulen 2, 4 und 5. Die Umstellung auf den Digitalfunk erfolgte am 1. Juli.Auch bei der Jugendfeuerwehr tat sich allerhand. So wurden Ausbildungsmodule abgelegt, fünf Übungen für den Jugendwettkampf in Oberlind besucht, an den Übungen zur Leistungsprüfung und schließlich an der Leistungsprüfung mit Kerstin Feneis, Lukas Danzl und Jonas Rom teilgenommen. Auch beim Wissenstest in Moosbach waren sechs Jungfeuerwehrleute dabei.Mit acht Nachwuchskräften wurden die Wissensteststufen 1 bis 4 absolviert. Neuber dankte den zehn Jugendlichen für ihr Interesse. Die Jugendfeuerwehr Tröbes bestehe nunmehr seit 16 Jahren. Nach dem Bericht des Vorsitzenden Karl Frischholz rückte die Feuerwehr im vergangenen Jahr zu 13 Veranstaltungen in Nachbarorte aus. Mit 15 Helfern war man beim Bayern-3-Dorffest am Grillstand dabei. Außerdem stellte die Wehr zehn Parkplatzeinweiser, die einen sehr harten Job verrichten mussten. Heuer sind Fahrten nach Großenschwand, Pullenried, Schönsee, Winklarn, Waldthurn und Moosbach geplant. Beim Heimatfest übernehmen die Tröbeser am 6. August den Ausschank im Festzelt.Anschließend nahmen Neuber und Frischholz Josef Scheuerer und Rainer Lingl in die Feuerwehr auf. Parallel zum Tag der offenen Gartentür in Moosbach am 9. Juli will die Wehr in Tröbes ein Dorffest veranstalten, auch Gartenbesitzer von Tröbes machen mit. An einem Busverkehr von Moosbach nach Tröbes ist dabei gedacht. Eine Aussprache gab es auch wegen der Teilnahme der Wehr am Festzug beim Heimatfest mit einem Festwagen. Mögliche Themen wären ein Getreidewagen, eine Glasschleife, das Goldwaschen oder die Ortskirche. Hier sind noch Gespräche mit dem Kriegerverein nötig.Zweiter Vorsitzender Franz Feneis erklärte nach jahrzehntelanger Mitarbeit seinen Rücktritt. Zum Nachfolger wählten die Teilnehmer einstimmig Manuel Balk. Schatzmeisterin Kerstin Hofmeister berichtete über die finanzielle Lage. Bürgermeister Hermann Ach gratulierte der Wehr zur guten Arbeit und dem neuen Stellvertreter zur Wahl. Er empfahl, mit dem neuen Digitalfunkgeräten ständig zu üben, damit Mängel erkannt und abgestellt werden können. Ach dankte für die Bereitschaft zur Teilnahme am Heimatfest mit Bierausschank und Zeltwache.Er zeigte Verständnis für den Wunsch der Feuerwehrleute des östlichen Landkreises, bei Atemschutzübungen nicht nach Neuhaus fahren zu müssen. Das sei fast schon eine Tagesreise. Ach dankte auch der Wehr für die Teilnahme am Dorffest, das er als "Jahrtausend-Event" bezeichnete. David Sittauer schilderte abschließend seine Pläne zur Gründung einer Helfer-vor-Ort-Gruppe. Immer noch sind für ihn die abgelegenen Orte nicht optimal versorgt. In nächster Zeit soll es daher eine Info-Versammlung geben.