10.05.2017

Gaisheim. (gi) Dass die Gaisheimer zu ihrer Feuerwehr halten, konnten sie beim Florianstag unter Beweis stellen. Das ganze Dorf war auf den Beinen, als 150 Feuerwehrleute aus der Gemeinde Moosbach mit ihren 24 Fahnenabordnungen zur Kapelle zogen, um mit Geistlichem Rat Josef Most ihres Heiligen zu gedenken.

Der Spruch "Oh heiliger Florian, verschon' mein Haus, zünd' andere an!", habe mit dem Patron nichts zu tun, war sich Most sicher. Er freute sich, dass sich die Mitglieder der Feuerwehren nicht dem Floriansprinzip, sondern dem heiligen Florian verschrieben haben. Most sah im Florian einen Kämpfer gegen zerstörerische Mächte. Er war zwar kein Feuerwehrmann, aber er kämpfte gegen das Feuer der Gottlosigkeit und des Bösen. Er konnte das nur, weil er selbst entflammt war, entflammt in Liebe zu Christus.Der Geistliche rief die Feuerwehrleute auf: "Werdet Brandstifter. Lasst euch von Jesus entflammen und entflammt auch andere Menschen mit dem göttlichen Feuer." Marina Kleber (Lesungen) und die Moosbacher Musikanten begleiteten die Messe.Bürgermeister Hermann Ach, Kreisbrandinspektor Hans Rewitzer sowie Ortskommandant Kai Rudloff dankten den Feuerwehrleuten, die 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag für die Sicherheit der Bürger zur Verfügung stehen. Anschließend feierten die Feuerwehrleute in der Festhalle.