Vermischtes Moosbach

17.05.2017

5

0 17.05.2017

(gi) Mit der Aktion "Saubere Tische und Bänke" hat die Frauen-Union den Kurpark herausgeputzt. 50 Tische und Ruhebänke erstrahlen im neuen Glanz. Die Damen hatten sich wieder dazu bereit erklärt, um der Gemeinde Arbeit und Geld zu sparen. Ausgerüstet mit Wurzelbrüsten und Putzeimer machten sich die Frauen ans Werk. Norbert Schieder brachte das Wasser mit dem Traktor. Den Bulldog mit Wasserfass stellte Marktrat Hans Hanauer aus Fluröd zur Verfügung. So gibt es am Markttag am Sonntag, 21. Mai, saubere Sitzgelegenheiten.