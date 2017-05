Vermischtes Moosbach

01.05.2017

5

0 01.05.2017

Der Etzgersriether Zweigverein des Katholischen Frauenbundes ist aktiv, kämpft aber mit einem leichten Mitgliederrückgang.

Etzgersrieth. Nach der Gedenkmesse für die verstorbenen Mitglieder zogen die Frauen im Gasthaus Ach Bilanz. Schriftführerin Heike Steinhilber zeigte die Aktivitäten auf: Weltgebetstag Palmartikelverkauf, Kochabend, Frauenfrühstück, Teilnahme an Prozessionen und Wallfahrten, Einkehrtag in Johannisthal, Feiern zum Erntedankfest und vieles mehr stand auf der Liste.Der Kassenbericht zeigte ein Plus von 577 Euro. Vorsitzende Lisa Ach erwähnte, dass die Mitgliederzahl und die Teilnahme an den Veranstaltungen leicht rückläufig seien. Man bemühe sich, auch junge Frauen anzusprechen. Die Veranstaltungen orientierten sich am Kirchenjahr.Pfarrer Josef Most dankte für die Arbeit des Verbands, die der Expositur zugute komme, besonders aber für die Spenden. Zweiter Bürgermeister Fritz Steinhilber sprach das Heimatfest an. Am 25. Juni feiere man das Jubiläum 750 Jahre Etzgersrieth, bei dem auch ein historisches Theaterstück aufgeführt werde. "Der Frauenbund Etzgersrieth ist ein aktiver Verein, vielleicht sogar der aktivste. Qualität wird sich immer durchsetzen", war Steinhilber zuversichtlich.Bezirksvorsitzende Martha Bauer lobte ebenfalls die Etzgersriether Frauen, die sich mit ihren Aktivitäten nicht zu verstecken brauchten. Sie lud zur Diözesanwallfahrt auf den Mariahilfberg am 27. Mai ein.