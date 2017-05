Vermischtes Moosbach

03.05.2017

24

0 03.05.201724

Saubersrieth. Die Fällung der beiden etwa 110 Jahre alten Kastanien auf dem Saubersriether Dorfplatz hat ein Nachspiel. Am Donnerstagnachmittag fahren Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises in den Moosbacher Gemeindeteil, um die vergangene Woche abgesägten Baumriesen zu begutachten. Sie blieben auf Anordnung des Landratsamts liegen. Anwohner hatten den späten Schnittzeitpunkt kritisiert und bezweifelt, dass die angeblich maroden Bäume die Verkehrssicherheit gefährdeten. Damit hatte Bürgermeister Hermann Ach die Maßnahme des Maschinenrings begründet. "Diese Bäume waren keine Naturdenkmäler, und eine Baumschutzverordnung gibt es auch nicht", verdeutlicht Claudia Prößl, Pressesprecherin des Landratsamts, noch einmal die Situation. Sollte sich jedoch herausstellen, dass die Gemeinde gegen eine Auflage verstoßen habe, drohe eine Bußgeld. Eine Ersatzbepflanzung hatte Ach selbst schon in Aussicht gestellt.