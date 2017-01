Vermischtes Moosbach

31.01.2017

Mit Marianne Schmidbauer ist am 24. Januar eine Bürgerin gestorben, die als gläubige und engagierte Frau vielen in Erinnerung bleiben wird. Pfarrer Josef Most blickte beim Trauergottesdienst in der Pfarrkirche auf das Leben der Verstorbenen zurück.

Schmidbauer wurde am 23. Mai 1941 in Moosbach als zweites von drei Kindern der Gastwirtseheleute Bodensteiner geboren. Sie besuchte die Realschule in Riedenburg und war anschließend eine große Hilfe in der Gastwirtschaft der Eltern. Am 13. Mai 1964 heiratete sie in Moosbach den Lehrer Werner Schmidbauer. Die Kinder Barbara, Marion und Christine komplettierten die Familie. Ihr Ehemann starb 1982 im Alter von nur 43 Jahren. Schlimm war auch der Tod von Tochter Barbara 2014.Dazu kam ihre Krankheit, worunter sie seit 10 Jahren zu leiden hatte. Seit 5 Jahren musste sie dreimal in der Woche zur Dialyse ins Klinikum Weiden. Sie ließ sich aber in ihrer Zuversicht nicht beirren. Als große Stütze bezeichnete Pfarrer Most ihren Lebensgefährten Franz, der sich jahrelang um sie kümmerte.Schmidbauers Sonnenschein war Enkel Werner. Sie lebte aber auch für die Kirche. Lange war sie treibende Kraft in der Pfarrei, war Pfarrgemeinderat, Mitglied im Kirchenchor, Mitarbeiterin in der Pfarrbücherei und Chefin beim Frauenbund. Großartig unterstützte sie ihren Cousin Pater Ferdinand in Afrika.Sichtlich bewegt nahmen die Vorsitzende des Katholischen Frauenbundes Monika Schnupfhagn und die vielen Frauen Abschied vom Ehrenmitglied. Schon im Gründungsmonat März 1971 wurde sie Mitglied. 1974 wurde sie stellvertretende Vorsitzende und von 1979 bis 1990 erste Vorsitzende. Besonders am Herzen lag ihr das regionale Brauchtum.Viele Hilfsaktionen, die bis heute fortgesetzt werden, fanden in der Amtszeit von Schmidbauer ihren Ursprung. 12 Jahre lang war sie Vorsitzende des Frauenbundbezirks Vohenstrauß, 12 Jahre stellvertretende Bezirksvorsitzende und Landesdelegierte. 2004 wurde sie zum Ehrenmitglied des Frauenbundes ernannt.Bürgermeister Hermann Ach nahm im Namen der Gemeinde und der Vereine Abschied. Schmidbauer war von 1982 bis 1990 die erste Frau im Marktrat. Auch in der Pfarr- und Gemeindebücherei tat sie wertvolle Dienste. Bis vor Kurzem nahm die Verstorbene am Buchausleihdienst teil. Dem Oberpfälzer Waldverein trat Schmidbauer 1968 bei. Sie gehörte der Volkstanzgruppe an und bereicherte mit ihrem Gesang viele Veranstaltungen. Seit 1973 unterstützte sie auch die Schützengesellschaft. 1976 trat sie der Siedlergemeinschaft bei. Seit 1978 gehörte sie der CSU an. Ab 1985 war sie auch Mitglied im Förderverein Schloss Burgtreswitz.Die Blasmusik, der Kirchenchor unter Leitung von Hubert Reimer, die Veeh-Harfen-Gruppe des Frauenbunds und Sängerin Wilma Wallner begleiteten die Trauerfeier. Chorsprecher Josef Enslein dankte ihr.