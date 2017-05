Vermischtes Moosbach

05.05.2017

Das historische Markttreiben beim Heimatfest gibt Gästen die Möglichkeit, Handwerkern über die Schulter zu schauen. Aber auch für die Kinder ist etwas geboten.

Anmeldung Aussteller können sich noch bis 1. Juli beim Markt, Telefon 09656/920217, anmelden. (gz)

(gi) Die Besucher erleben am Samstag, 29. Juli, von 9 bis 18 Uhr Moosbach wie in früheren Zeiten. Markttreiben, Handwerk und Brauchtum, Viehmarkt, Kunsthandwerker, Vorführungen alter Handwerksberufe, Schmankerln und Musik an vielen Stellen im Ortszentrum laden zum Bummeln, Schlendern und Verweilen ein.Über 80 Aussteller haben ihr Kommen bereits zugesagt. Viele Handwerker zeigen, wie früher gearbeitet wurde. So kann man beim historischen Schaubrauen, Drechseln, Klöppeln und Dreschen zusehen. Außerdem gibt es Holzschuhmacher, Besenbinder und Schnitzer.Die Gäste können unter anderem einen Viehmarkt, eine historische Kegelbahn, Greifvogelflugvorführungen, Theateraufführungen, ein Heer- und Wikingerlager bestaunen. Für Kinder stehen Goldwaschen, ein historisches Kinderkarussell, alte Kinderspiele, Basteln, Malen, Ponyreiten, Öl pressen oder Kälbchen streicheln auf dem Programm.Auch für die Verpflegung ist gesorgt, wie ein Auszug aus der Speisekarte zeigt. So werden Spezialitäten vom Wild, Sau am Spieß, Ochsenbraten, gegrillte Feuerspieße, Pandurensuppe, gegrillte Makrelen und Forellen, Fleckerlsuppe, Schmierkuchen, Zwetschgendatschi und noch vieles mehr angeboten. Abgerundet wird das Treiben mit musikalischen Darbietungen. Dabei sind beispielsweise die Musikschule Moosbach, die Jagdhornbläser, die "Schlossberger" und die "Straßenmusikanten".