Vermischtes Moosbach

15.01.2017

15.01.2017

Viel Arbeit hatte die Feuerwehr Moosbach im vergangenen Jahr. Das machen die Verantwortlichen in der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Forster deutlich. Zudem steht ein finanzieller Kraftakt im Mittelpunkt.

Neuer Mannschaftswagen

Seit 70 Jahren bei der Feuerwehr Vorsitzender Josef Hierold junior freute sich, dass er zahlreiche Feuerwehrleute ehren konnte. Seit 25 Jahren sind Hans Baier, Roland Enslein, Karl Liebl junior und Johannes Schweigl dabei. Mit Urkunde und Weizenglas dankte der Vorsitzende Herbert Busch, Josef Enslein und Josef Huber für 40-jährige Mitgliedschaft . Bereits 50 Jahre gehören der Wehr Johann Karl, Franz Klug und Karl Liebl senior an. Josef Steinberger wurde für 60-jährige Treue gedankt.



70 Jahre ist Michael Frischholz Mitglied. Auch Kreisbrandinspektor Hans Rewitzer dankte den treuen Feuerwehrleuten. 70 Jahre Mitglied sei eine Seltenheit. (gi)

Kommandant Markus Landgraf berichtete von 25 Einsätzen. Dabei waren 207 Dienstleistende mit 401 Stunden im Einsatz. Bei Bränden war man 66 und bei technischen Hilfeleistungen 335 Stunden im Einsatz. Insgesamt führten diese Arbeiten 32 Aktive durch. Außerdem waren die beiden Kommandanten bei zehn Vorstandssitzungen und vier Kommandantenversammlungen zugegen.Für die Vor- und Nachbearbeitung der Einsätze leisteten die Rettungskräfte 200 Stunden zusätzlich. Und für die Instandhaltung des Feuerwehrhauses und die Außenanlagen waren nochmals 200 Stunden erforderlich. Erste-Hilfe-Kurse, Basismodule, Motorsägekurse und Wissenstests standen fast an der Tagesordnung.Im Juli übergab Bürgermeister Hermann Ach die Wärmebildkamera. Im selben Monat wurde der neue Mannschaftstransportwagen vom Werk abgeholt. Zwei digitale Handfunkgeräte erhielt die Wehr von den Damen des Basarteams. Auch beim Bayern-3-Dorffest war die Wehr sehr stark eingespannt.2017 stehen die modulare Truppausbildung, Maschinistenlehrgänge, Motorsägekurse, Erste-Hilfe-Kurse und Leistungsabzeichen an. Kassier Christian Landgraf gab einen Überblick über die Finanzen. Da man die Gemeinde mit 29 490 Euro für den Ankauf des Mannschaftswagens unterstützte, schloss die Feuerwehrkasse am Jahresende 2016 mit einer roten Zahl. Vorsitzender Josef Hierold dankte den Damen für die Abhaltung des Kinderbasars und die Überlassung des Überschusses. Traditionelle Ereignisse mit großem Erfolg waren der Kappenabend, das Starkbierfest sowie der Familien- und Kindertag. Eine große Sache war die Segnung des Mannschaftswagens.Auch Kreisbrandinspektor Hans Rewitzer bestätigte der Moosbacher Wehr große Aktivität. Er hob hervor, dass sie den Mannschaftswagen selbst bezahlt habe. Zudem lobte Rewitzer die gute Zusammenarbeit der Feuerwehren der Gemeinde. "Ihr habt gute Arbeit geleistet, und darauf könnt ihr stolz sein." Er hielt es nicht für ausgeschlossen, Migranten in die Feuerwehren aufzunehmen. "Das wird auf uns zukommen", meinte der Kreisbrandinspektor."Sie alle leisten einen nicht wegzudenkenden Dienst", hob Bürgermeister Hermann Ach hervor. Er dankte für die finanzielle Unterstützung und begrüßte die geplante Einführung von Kommandantenversammlungen auf Gemeindeebene. Immerhin gebe es im Gemeindegebiet bei 10 Wehren 20 Kommandanten, die sich jährlich mindestens einmal treffen sollten. Vorsitzender Hierold sprach die geplanten Veranstaltungen für 2017 an. Am 18. Februar steigt der Kappenabend im Feuerwehrhaus, am 4. März die Starkbierprobe und am 18. März der Starkbierfest. Am 9. Juli will die Wehr den Petersbaum im Kurpark aufstellen. Mitarbeiten will man auch beim Heimatfest. Neu in der Moosbacher Wehr sind Manuela Bauer (Tröbes), Monika Ertl, Birgit Zwack, Bettina Wittmann, Matthias Hofmeister (Tröbes) und Thomas Liegl.